Zehra Güneş 2023 Yılında Aldığı Kupalarla Gövde Gösterisi Yaptı: "Sırada Paris Olimpiyatları'nda Erik Dalı"
Zehra Güneş 2023 Yılında Aldığı Kupalarla Gövde Gösterisi Yaptı: "Sırada Paris Olimpiyatları'nda Erik Dalı"
VakıfBank'ın ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2023 yılında aldığı kupaları takipçileriyle paylaştı. Zehra Güneş'in paylaşımları büyük beğeni toplarken, 'Sırada Paris'te erik dalı' yorumları yapıldı.
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Filenin Sultanları ile bizlere büyük gururlar yaşatan Zehra Güneş, 2023 yılına veda ederken harika bir paylaşım yaptı.
2023 yılında elde ettiği başarılarla rakiplerine göz dağı veren Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, elde ettiği 6 kupayı takipçileriyle paylaştı.
Instagram'da 3.8 milyon takipçisiyle en çok takip edilen voleybolcu ünvanını da elinde bulunduran Zehra Güneş'in paylaşımına beğeni yağdı.
Zehra Güneş bu sezon takımı VakıfBank ile 3 kupa sevinci yaşamayı başardı.
Filenin Sultanları ile Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan ekibimiz, 2023 yılını 3 altın madalyayla noktaladı.
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Zehra Güneş'in bu yıl elde ettiği başarılar👇
Zehra Güneş, "Yeni yıl. Yeni duygular. Yeni fırsatlar. Aynı rüyalar. Daha büyük hedefler." başlığıyla fotoğrafları paylaştı.
Zehra Güneş'in paylaşımına gelen yorumlar şöyleydi👇
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Nice başarılara Zehra Güneş!
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