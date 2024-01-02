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TFF'den Süper Kupa ve Atatürk Açıklaması!

TFF'den Süper Kupa ve Atatürk Açıklaması!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 18:29

Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Süper Kupa Finali hakkında yazılı açıklama yaptı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa ile ilgili TFF'nin açıklamalarında sürece dair yaşananlar aktarıldı.

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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nde, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankart sebebiyle kriz yaşandığı konuşulmuştı.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nde, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankart sebebiyle kriz yaşandığı konuşulmuştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaşananlara dair ilk açıklama geldi. TFF'nin yaptığı açıklama şöyleydi👇

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaşananlara dair ilk açıklama geldi. TFF'nin yaptığı açıklama şöyleydi👇

"2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz"

"2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz"

'Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:'

"Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır."

"Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır."

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

"Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır."

"Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır."

Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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TFF, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yanıtlama seçeneğini kaldırarak bu paylaşımı yaptı.

TFF, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yanıtlama seçeneğini kaldırarak bu paylaşımı yaptı.
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