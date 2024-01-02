TFF'den Süper Kupa ve Atatürk Açıklaması!
TFF'den Süper Kupa ve Atatürk Açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Süper Kupa Finali hakkında yazılı açıklama yaptı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa ile ilgili TFF'nin açıklamalarında sürece dair yaşananlar aktarıldı.
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nde, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankart sebebiyle kriz yaşandığı konuşulmuştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yaşananlara dair ilk açıklama geldi. TFF'nin yaptığı açıklama şöyleydi👇
"2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz"
"Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır."
"Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır."
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TFF, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yanıtlama seçeneğini kaldırarak bu paylaşımı yaptı.
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