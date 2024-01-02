Depremden Sonra Hatay İçin Canını Dişen Volkan Demirel Yürek Sızlatan Açıklamalarda Bulundu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde canını dişine takan isimlerden biri olmuştu. Hatay için mücadele eden, gözyaşlarına boğulan Demirel 'Haber Global Yılbaşı Özel' programına konuk oldu. Volkan Demirel'in açıklamaları bir kez daha boğazları düğümledi.