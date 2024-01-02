Depremden Sonra Hatay İçin Canını Dişen Volkan Demirel Yürek Sızlatan Açıklamalarda Bulundu
Depremden Sonra Hatay İçin Canını Dişen Volkan Demirel Yürek Sızlatan Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: https://haberglobal.com.tr/magazin/vo...
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde canını dişine takan isimlerden biri olmuştu. Hatay için mücadele eden, gözyaşlarına boğulan Demirel 'Haber Global Yılbaşı Özel' programına konuk oldu. Volkan Demirel'in açıklamaları bir kez daha boğazları düğümledi.
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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem ülkemizin yüreğinde çok derin yaralar açtı.
Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan afetin neden olduğu yıkımlar yüzünden binlerce kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
11 ili yerle bir eden depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay oldu. Yardımların çok geç ulaştığı iddia edilen Hatay'dan yardım çığlıkları atanlar arasında Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel yer aldı.
Zeynep Sever'in ''Hatay felaket durumda. Hastaneler yıkıldı. Yeterli yardım yok. Lütfen yardım edin.'' sözleri hala kulağımızda çınlıyor.
Volkan Demirel'in de gözyaşları içinde yardım istediği anlar sosyal medyaya damga vurmuş ve milyonların yüreğini yakmıştı.
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37 yaşında kalecilik kariyerine nokta koyan Demirel, Hatay'daki takdire şahan çabasıyla tüm Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.
Fenerbahçe'nin eski efsane kalecisi Volkan Demirel 'Haber Global Yılbaşı Özel' programına konuk oldu.
Başarılı sporcuya "Hatay depreminden sonra hayata bakış açınız nasıl değişti?" diye bir soru yöneltildi.
Demirel ise bu soruya "Mutlu uyuduğum bir akşamda, ne yapacağımı bilemediğim bir sabaha uyandım. Hayat bana en önemli şeyin hayatta olmak olduğunu öğretti." diyerek başladı.
"Hepimizin hayata dair çabası, sahip olmak istediği şeyler var. Bunlar herkese göre değişir. Ama bunların hiçbirinin önemli olmadığını, 6 Şubat’ta sabaha karşı yaşanan depremin ardından tanıdığım insanların artık hayatta olmamasıyla öğrendim."
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Sosyal medya kullanıcıları da Volkan Demirel'in bu açıklamalarına kısa süre içinde yorumlarda bulundu.👇
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