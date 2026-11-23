Hayır, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Türkiye'de hangi günlerin resmi tatil sayılacağı 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirleniyor. Öğretmenler Günü bu listede yer almıyor.

Bu nedenle 24 Kasım'da kamu kurumları, bankalar ve özel sektör normal mesai saatleriyle çalışıyor. Toplu taşıma, hastaneler ve resmi daireler için de olağan bir iş günü geçerli.