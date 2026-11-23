24 Kasım Öğretmenler Günü Tatil mi? 24 Kasım'da Okullar Açık mı, Öğretmenler İzinli mi?
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24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl salı gününe denk geliyor. Kasım ara tatilinin hemen ardından gelen bu özel gün öncesinde veliler, öğrenciler ve öğretmenler aynı soruyu soruyor: 24 Kasım tatil mi? Resmi tatil olup olmadığından okullarda ders yapılıp yapılmayacağına, öğretmenlerin izinli sayılıp sayılmadığından bir sonraki tatilin tarihine kadar merak edilenleri derledik.
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
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