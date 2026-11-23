D Vitamini Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

D vitamini seçerken etikette yalnızca 'D vitamini' yazmasına değil; formuna, doz başına miktarına, kullanım önerisine, taşıyıcı yağına ve yardımcı içeriklerine bakmak gerekir. AVA Vitamin'in 'form önemlidir' ve 'şeffaf içerik' yaklaşımı da bu noktaya dayanıyor. Kriterleri Ava D3K2 7X Damla üzerinden tek tek görelim.

1. Form: D vitamini hangi formda?

Etikette D vitamininin hangi formda olduğu yazmalı. Ava D3K2'de D vitamini D3 (kolekalsiferol) formunda ve İsviçre'de üretilen tescilli Quali®-D hammaddesinden geliyor.

2. Miktar ve kullanım önerisi: Bir dozda kaç IU var, günde ne kadar?

D vitamini miktarı IU (uluslararası ünite) ya da µg olarak yazılır. Açık kaynaklara göre 1 µg D vitamini 40 IU'ya karşılık gelir; yani 1000 IU 25 µg demektir. Damlalarda miktar damla başına, kapsül ve tabletlerde kapsül ya da tablet başına verilir. Etikette tavsiye edilen günlük kullanım miktarı da mutlaka yazar. Ava D3K2'de 1 damla 1000 IU D3 içeriyor ve kullanım önerisi günde 1 damla.

3. Taşıyıcı yağ: Hangi yağın içinde?

D vitamini yağda çözündüğü için damla ürünlerde bir yağın içinde sunulur; hangi yağın kullanıldığı etikette yazmalı. Ava D3K2'de zeytinyağı, avokado, kabak çekirdeği, nane, limon, portakal ve MCT yağından oluşan 7 yağlı bir karışım var.

4. Ek bileşenler: Yanında başka ne var?

Bazı ürünlerde D vitamini başka vitaminlerle birlikte gelir. Ava D3K2'de D3'ün yanında Norveç menşeli patentli K2VITAL™'den 11,5 µg K2 MK-7 de bulunuyor. Yalnızca D vitamini arıyorsan bunu hesaba kat; K vitamini içerdiği için kan sulandırıcı kullananların doktora danışması gerekiyor.

5. İçerik: Gereksiz katkı var mı?

Etiketteki 'diğer bileşenler' kısmı, ürünün ne kadar sade olduğunu gösterir. Ava D3K2 katkı maddesi, renklendirici ve aroma verici içermiyor; ürün sayfasına göre koruyucu, tatlandırıcı, gluten ve mısır nişastası da yok.

6. Ambalaj ve üretim

Damla ürünlerde şişe ve damlalık, hem saklamayı hem ölçümü etkiler. Ava D3K2 30 ml cam şişe ve damlalıkla geliyor; GMP, ISO 9001, HACCP ve helal sertifikalı tesiste, Türkiye'de üretiliyor.