D Vitamini Seçerken Dikkat Edilecekler: Damla mı Kapsül mü, Neden Yağla Alınır?
AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
D vitamini alırken damla mı kapsül mü seçmeli, neden yağla kullanmalı, etikette hangi bilgilere bakmalı? Ava D3K2 7X Damla üzerinden D vitamini seçerken bilmen gerekenleri anlatıyoruz.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavinin yerine geçmez. Ava D3K2 bir takviye edici gıdadır, ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsan, hamileysen, emziriyorsan ya da bir sağlık sorunun varsa doktoruna danışmadan kullanma. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma.
D vitamini seçerken dört şeye bakmak gerekir: hangi formda olduğu (D3, kolekalsiferol), bir dozda ne kadar bulunduğu (IU ya da µg), hangi yağla sunulduğu ve içeriğinde gereksiz katkı olup olmadığı. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir; bu yüzden yağ bazlı bir üründe ve yemekle, tercihen yağ içeren bir öğünle kullanılması önerilir. Damla mı kapsül mü sorusunun herkes için tek bir doğru cevabı yok: damla, tablet ya da kapsül yutmadan kullanmayı sağlar; kapsül ve tablet ise ölçüm gerektirmeden taşınabilir bir seçenek sunar. AVA Vitamin'in Ava D3K2 7X Damla'sı, 1 damlada İsviçre menşeli tescilli Quali®-D'den 1000 IU D3 ve 11,5 µg K2 MK-7 içeren, 7 farklı yağdan oluşan bir taşıyıcıyla hazırlanmış, 30 ml cam şişede yaklaşık 600 damla sunan bir damladır. Ürünün kullanım önerisi günde 1 damla; doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça bu miktarı aşma.
Ava D3K2 Damla'nın etiketi D vitamini seçerken bakılacakları gösteriyor: form, miktar, yağ ve içerik
Ava D3K2 damla formunda, kullanım önerisi günde 1 damla; tablet ve kapsül ise yutularak kullanılıyor
Ava D3K2'de D vitamini zeytinyağından MCT'ye 7 farklı yağın içinde sunuluyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Ava D3K2 günde kaç damla kullanılır?
Cevap: Ava D3K2 7X Damla'nın kullanım önerisi günde 1 damla; 1 damla 1000 IU (25 µg) D3 ve 11,5 µg K2 (MK-7) içeriyor. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım miktarını aşma.
Soru: D vitamini dozu kiloya göre mi belirlenir?
Cevap: D vitamini ihtiyacı yaşa, kan değerlerine ve sağlık durumuna göre kişiden kişiye değişebilir; bu değerlendirmeyi doktorun yapar. Bir takviye kullanırken ise esas olan etiketteki kullanım önerisidir: Ava D3K2 için günde 1 damla. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça bu miktarı aşma ve D vitamini düzeyin hakkında doktoruna danış.
Soru: D vitamini aç mı tok mu alınır?
Cevap: D vitamini yağda çözündüğü için yemekle, tercihen yağ içeren bir öğünle kullanılması öneriliyor. AVA da Ava D3K2 için aynı kullanımı öneriyor. Magnezyum takviyesi de kullanıyorsan, ürün sayfasındaki kullanım önerisine göre ikisi arasında en az 45 dakika bırak.
Soru: Kapsül D vitamini de yağ içerir mi?
Cevap: Ürüne göre değişir. Etikette bir taşıyıcı yağ yazıyorsa D vitamini yağ içinde sunuluyor demektir. Yağ içermeyen bir form kullanıyorsan, D vitaminini yağ içeren bir öğünle almak önerinin pratik karşılığı. Ava D3K2 ise zaten 7 farklı yağdan oluşan bir karışımın içinde.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullananlar: Ava D3K2 K2 vitamini de içeriyor ve K vitamini normal kan pıhtılaşmasına katkıda bulunuyor. Bu grubun doktor onayı olmadan kullanmaması gerekir; AVA da ürün sayfasının sıkça sorulan sorular bölümünde kan sulandırıcı kullananların doktoruna danışmasını belirtiyor.
- Yalnızca D vitamini arayanlar: Ava D3K2'de D3'ün yanında 11,5 µg K2 MK-7 de var. K2'ye ihtiyacın yoksa tek bileşenli bir D vitamini ürünü işini görebilir.
- Damla kullanmak istemeyenler: Ölçüm yapmadan kullanmak istiyorsan kapsül ya da tablet senin için daha pratik olabilir.
- Zaten başka bir D vitamini ya da multivitamin kullananlar: Farklı ürünlerden gelen D vitamini toplamda birikir. Örneğin AVA'nın Octokids'i de D3 içeriyor. Toplam günlük miktarı doktorunla birlikte hesapla.
- Hamileler, emzirenler, kronik bir hastalığı olanlar ya da düzenli ilaç kullananlar: Takviyeye doktor değerlendirmesinden sonra başlamalı.
- Formüldeki yağlardan birine hassasiyeti olanlar: Zeytinyağı, avokado, kabak çekirdeği, nane, limon, portakal ve MCT yağı içeriyor; alerji ya da hassasiyetin varsa etiketi kontrol et.
Sonuç: D Vitamini Seçerken Neye Bakmalı, Ava D3K2 Kime Göre?
- Etikette bakılacaklar: Form (D3, kolekalsiferol), doz başına miktar (IU ya da µg), tavsiye edilen günlük kullanım miktarı, taşıyıcı yağ, ek bileşenler, katkı maddeleri ve ambalaj.
- Damla mı kapsül mü? Tablet ya da kapsül yutmakta zorlanıyorsan damla; ölçüm yapmadan kullanmak istiyorsan kapsül ya da tablet.
- Neden yağla? D vitamini yağda çözünür; bu yüzden yağ bazlı bir üründe ve yemekle, tercihen yağlı bir öğünle kullanılması önerilir.
- Ava D3K2 7X Damla: 1 damlada Quali®-D'den 1000 IU D3 ve K2VITAL™'den 11,5 µg K2 MK-7, 7 yağlı taşıyıcı, 30 ml cam şişe ve damlalık, yaklaşık 600 damla, katkı maddesi, renklendirici ve aroma verici yok, Türkiye'de üretim. Güncel fiyat için: avavitamin.com.
- Doz: Ava D3K2'nin kullanım önerisi günde 1 damla; doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça bu miktarı aşma.
⚠️ Doktor Uyarısı: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir. Ava D3K2 ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsan, hamileysen, emziriyorsan, bir hastalığın varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsan kullanmadan önce mutlaka doktoruna danış. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma ve ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde sakla.
Kaynak: Ürün ve kullanım bilgileri 6 Kasım 2026, fiyat bilgisi 18 Kasım 2026 tarihinde avavitamin.com üzerindeki Ava D3K2 7X Damla ürün sayfasından ve hammadde sayfalarından derlenmiştir. Damla ve tablet karşılaştırması AVA Vitamin'in ürün sayfasındaki karşılaştırmaya dayanır. IU ile µg dönüşümü ve kapsül formlarına dair genel bilgiler açık kaynaklardan alınmıştır. Bu içerik AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
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