Süper Kupa Finali Anketi! Final Maçının Suudi Arabistan'da Organize Edilmesi Mantıklı mıydı?

Geçtiğimiz hafta yaşadığımı büyük bir olayla resmen sarsıldık. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa Final maçını oynamak için Suudi Arabistan'a gitti. Maçın organizatörü Riyadh Season’ın maç öncesinde bazı kurallar olduğunu açıkladı. Bu kurallardan bazıları da taraftarların Atatürk baskılı tişört giymeleri ve Atatürk pankartlarıyla çıkmasının yasak olmasıydı. İki takım da bu kurallara karşı maça çıkmama kararı aldı. Maçın iptal olmasıyla ortalık daha da karıştı. Şimdi biz de size soruyoruz! Maçın Suudi Arabistan'da yapılmasına nasıl bakıyorsunuz?

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