Süper Kupa Finali Anketi! Final Maçının Suudi Arabistan'da Organize Edilmesi Mantıklı mıydı?
Süper Kupa Finali Anketi! Final Maçının Suudi Arabistan'da Organize Edilmesi Mantıklı mıydı?
Geçtiğimiz hafta yaşadığımı büyük bir olayla resmen sarsıldık. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa Final maçını oynamak için Suudi Arabistan'a gitti. Maçın organizatörü Riyadh Season’ın maç öncesinde bazı kurallar olduğunu açıkladı. Bu kurallardan bazıları da taraftarların Atatürk baskılı tişört giymeleri ve Atatürk pankartlarıyla çıkmasının yasak olmasıydı. İki takım da bu kurallara karşı maça çıkmama kararı aldı. Maçın iptal olmasıyla ortalık daha da karıştı. Şimdi biz de size soruyoruz! Maçın Suudi Arabistan'da yapılmasına nasıl bakıyorsunuz?
Haydi ankete!
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Süper Kupa Final'inin Suudi Arabistan'da organize edimesine nasıl bakıyorsun?
"Suudi Arabistan Atatürk'e ve Milli Değerlerimize Saygısızlık Yaptı." düşüncesine katılıyor musun?
Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin sahaya çıkmama kararını nasıl buluyorsun?
Peki sence tüm olanların en büyük sorumlusu kim?
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ben şunu savunuyorum senelerce koyu bir galatasaray taraftarıyım çorumda yaşıyorum sonradan samsuna taşındım. hiç maddi bir gücüm olmadı ki galatasaray maçın... Devamını Gör
Kendi ülkesi, taraftarı olan yerde ne işin var ki arabın yerinde? baştan sona kepazelik
sorular Kadir Hoca'nın Massaka'ya sorduğu sorularla paralel kalitede yalnız