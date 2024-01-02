Alperen Şengün En İyi Asist Listesine Girdi: NBA'de 2023 Yılının En İyi Hareketleri!

NBA'de 2023 yılında yer alan en iyi hareketler listesi belli oldu. NBA resmi hesabının paylaşımında 2023 yılının en iyi asistleri listesinde Alperen Şengün de yer aldı. En iyi asist, clutch, handle hareketlerinin yanı sıra 2023 yılında NBA'de yapılan en iyi 10 oyunun yer aldığı listeye birlikte bakalım!