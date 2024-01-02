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Houston Rockets Taraftarlarına Türkçe Dersi Veren Alperen Şengün Toyota Center'ı "Haydi Rockets" Diye İnletti

Houston Rockets Taraftarlarına Türkçe Dersi Veren Alperen Şengün Toyota Center'ı "Haydi Rockets" Diye İnletti

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 17:08

Houston Rockets forması giyen milli basketbolumuz Alperen Şengün, taraftarlara Türkçe dersi vermeye devam ediyor. Toyota Center'da takımlarını destekleyen Houston Rockets taraftarları Alperen Şengün'ün öğrettiği şekilde 'Haydi Rockets' diyerek takımlarını destekledi.

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Milli oyuncumuz Alperen Şengün, ABD'de basketbolseverlere Türkçe dersi vermeye devam ediyor.

Milli oyuncumuz Alperen Şengün, ABD'de basketbolseverlere Türkçe dersi vermeye devam ediyor.

Toyota Center'da Houston Rockets'ı desteklemek isteyen taraftarlar molada ekrana yansıtılan Alperen Şengün'ün Türkçe dersini izleyerek tezahürat etti.

Toyota Center'da Houston Rockets'ı desteklemek isteyen taraftarlar molada ekrana yansıtılan Alperen Şengün'ün Türkçe dersini izleyerek tezahürat etti.

Alperen Şengün'ün "Lets go Rockets" tezahüratının Türkçesini öğrettiği şekilde takımlarını desteklediler.

Alperen Şengün'ün "Lets go Rockets" tezahüratının Türkçesini öğrettiği şekilde takımlarını desteklediler.

Houston Rockets taraftarlarının "Haydi Rockets" diyerek Türkçe tezahürat ettiği anlar👇

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