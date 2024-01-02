Abdulkadir Selvi Suudi Arabistan Krizini Yazdı: “Ali Koç Kahraman Gibi, İstifa Yok”

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak karşılaşma, Atatürk resmi ve pankartlarına izin verilmemesi sebebiyle iptal edilmiş ve karşılaşma oynanmadan iki takım da ülkeye dönmüştü. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan’da yaşananları kaleme aldı ve kulüp başkanları ile TFF Başkanını suçladı.