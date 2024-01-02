Abdulkadir Selvi Suudi Arabistan Krizini Yazdı: “Ali Koç Kahraman Gibi, İstifa Yok”
Abdulkadir Selvi Suudi Arabistan Krizini Yazdı: “Ali Koç Kahraman Gibi, İstifa Yok”
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak karşılaşma, Atatürk resmi ve pankartlarına izin verilmemesi sebebiyle iptal edilmiş ve karşılaşma oynanmadan iki takım da ülkeye dönmüştü. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan’da yaşananları kaleme aldı ve kulüp başkanları ile TFF Başkanını suçladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizinin yankıları sürüyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğraflarını ve pankartlarını engellemesi sebebiyle oynanmamıştı.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan’da yaşanan süreci kaleme aldı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmeyeceğini söyledi.
“Edindiğim izlenime gelince Mehmet Büyükekşi ile konuşmamızdan istifa edeceği gibi bir izlenim edinmedim. Bu yöndeki sorularıma net yanıtlar alamadım.”
“Ali Koç ise kahraman gibi dolaştığı için istifayı aklından geçirmiyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Yaşanan bu fiyaskodan sonra her üçü de (Galatasaray Başkanı Dursun Özbek) istifa etmeli.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda