''Atatürk'' Krizi Sonrası Karar: Süper Kupa 2023 İptal Edildi
''Atatürk'' Krizi Sonrası Karar: Süper Kupa 2023 İptal Edildi
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması plananan maça saatler kala, Atatürk krizi yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan krizin ardından toplantı yapma kararı aldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi, maç ısınmasına Atatürk tişörtüyle çıkılmasına izin verilmemesi halinde maçı oynamayacaklarını açıkladı. Yaşanan kriz sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı için sahaya çıkmama kararı aldılar. TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; her iki takım oyunculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi.
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