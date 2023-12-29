Futbolda Kriz: Süper Kupa Maçı İçin "Oynama" Kararı
Futbolda Kriz: Süper Kupa Maçı İçin "Oynama" Kararı
TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.
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Suudi yetkililerin, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinliklere izin vermemesi futbolda krize neden oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam 20.45'te başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali öncesinde Atatürk ve 100. yıl kutlama krizi çıktı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" denilerek kriz doğrulanmış oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Toplantıdan devam kararı çıktı. Süper Kupa maçı planlandığı gibi oynanacak. İki ezeli rakip arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
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