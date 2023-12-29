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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kritik 'Yanardağ' Uyarısı: ''Patlama Yapabilir''

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kritik 'Yanardağ' Uyarısı: ''Patlama Yapabilir''

ahmet ercan patlama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.12.2023 - 18:18

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, kritik yanardağ uyarısı yaptı. 

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan,''Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır'' dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan,''Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır'' dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, "Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Ercan, "Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır" dedi.
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