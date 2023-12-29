Gözaltına Alınmıştı! Gazeteci Furkan Karabay Tutuklandı: Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Gözaltına Alınmıştı! Gazeteci Furkan Karabay Tutuklandı: Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
'Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme' suçlamasıyla dün gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, bugün tutuklandı. Karabay'ın tutuklanmasına ilişkin siyasilerden ve sendikalardan tepki geldi.
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Dün hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terör Şube'ye götürülmüştü.
Gözaltına alındıktan saatler sonra avukatlarıyla görüşebilen Karabay'ın, yargıyla ilgili dün yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Karabay imzalı haberde, ilgili duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.
Gerçek Gündem'in aktardığına göre, Emniyet'teki ifadesinde Karabay'a sadece yaptığı haber soruldu. Emniyet'teki ifade işlemleri dün 21:00'de biten bu sabah Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karabay sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Konuya ilişkin konuşan Karabay'ın avukatı Serkan Günel, "Gazeteci Furkan Karabay’ın aleni bir duruşma tutanağını haberleştirmesi nedeniyle tutuklamaya sevk edildiği soruşturma sürecinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği önünde sorgu için beklemedeyiz. Haber içeriğinde tek bir yorumu dahi bulunmayan Furkan Karabay Terörle Mücadele Kanunu 6. Md’den (terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek) suçlanıyor. Suçun cezası 1-3 yıl arası. Haber içeriği daha önce gerek sosyal medyada gerek haberlerde defalarca yer almış bilgiler. Haberi örnek olarak buraya koymak isterdim ama habere 24 saat içinde erişim engeli getirildi. Aleni bir duruşma tutanağında yer alan bilgileri hiçbir yorum katmadan haberleştiren Furkan Karabay tutuklandı!" dedi.
Karabay'ın tutuklanmasına ilişkin siyasiler ve sendikalar tepki gösterdi. İşte o tepkiler:
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