Asgari Ücret Zammını Tahmin Etmişti: Gazeteci Cem Küçük Memur ve Emekli Maaşı İçin Rakam Verdi
Asgari Ücret Zammını Tahmin Etmişti: Gazeteci Cem Küçük Memur ve Emekli Maaşı İçin Rakam Verdi
Asgari ücret zammını doğru tahmin eden gazeteci Cem Küçük, bu kez de emekli ve memur maaşları ile ilgili rakam verdi.
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Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, asgari ücret zammının açıklanması sonrası emekli ve memur maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücretini 17 bin 2 lira olarak açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise “Bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda 2 kez olmasıydı” açıklaması yaparak karara şerh düştü.
Asgari ücret sonrası gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinden sonra asgari ücretle ilgili tahminde bulunan gazeteci Cem Küçük, bu kez memur maaşlarına gelecek zamlarla ilgili konuştu.
Gazeteci Küçük’ün edindiği bilgiye göre en düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. “En düşük öğretmen maaşı 39 bin TL olacak'' diyen Küçük, ''Polis maaşı ise 43 bin TL olacak. Daha da fazla olsun, haklarıdır. En düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Özellikle medya sektöründe en az bu zam kadar zam yapılmalı ve kimse mağdur olmamalı” dedi.
Emekli maaşlarıyla ilgili aldığı bilgiyi paylaşan Cem Küçük, “En düşük emekli maaşı 11 bin 500 – 12 bin TL olacağını düşünüyorum. Emekliye yüzde 50’nin üzerinde zam yapılabilir. Prim günündeki adaletsizlik giderilecek” diye belirtti.
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