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Emeklinin Maaşlarında Ayrım Sürüyor: Milyonlarca Emekliye Düşük Zam!

Emeklinin Maaşlarında Ayrım Sürüyor: Milyonlarca Emekliye Düşük Zam!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 09:59

2024 maaş zamları beklenirken, asgari ücrette görüşmeler henüz nihayete ermedi. Memur ve emekli maaş zamları ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla belirlenecek. Ancak memur ve memur emeklisinin örgütlü olması nedeniyle toplu sözleşme zamları, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinde geçerli olmayacak. Memur emeklileri toplu sözleşme farkıyla zam alırken, yaklaşık 13 milyon emekli sadece enflasyon farkında zam alacak.

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2024 yılına girerken enflasyonda yükselişin sürmesiyle maaş geliri olan milyonlarca çalışan ve emekli zamları bekliyor. Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantı yılın son haftasının ortasında henüz yapılmadı. Memur emeklileri ise memurlarla birlikte toplu sözleşme oranıyla birlikte enflasyon farkında zam alacak. Ancak esnaf, işçi ve çiftçi emeklisinin zammı sadece enflasyon oranında olacak.

2024 yılına girerken enflasyonda yükselişin sürmesiyle maaş geliri olan milyonlarca çalışan ve emekli zamları bekliyor. Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantı yılın son haftasının ortasında henüz yapılmadı. Memur emeklileri ise memurlarla birlikte toplu sözleşme oranıyla birlikte enflasyon farkında zam alacak. Ancak esnaf, işçi ve çiftçi emeklisinin zammı sadece enflasyon oranında olacak.

Dünya gazetesinde Naki Bakır, '12,9 milyon emeklinin düşük zam sürprizi'yle karşılaşacağını yazdı. Böylelikle sonrasında emekliler aynı oranda zam alsa dahi, ki toplu sözleşmeyle bu mümkün değil, aradaki fark açılacak. 

Bakır, 'Ülke genelindeki 15,8 milyon emeklinin aylıklarına ocak ayında uygulanacak artışlar, 12,9 milyonu için kötü sürpriz olacak' derken, 'SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı bazında hesaplama farklılığı dolayısıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin 2024 ilk yarı zammı memur emeklilerine verilecek orandan yaklaşık 12 puan daha düşük olacak ve sosyal kesimler arasındaki gelir uçurumu büyüyecek, denge iyiden bozulacak' diye yazdı.

Naki Bakır, yazısında 10 bin lira emekli maaşı alan iki emekliden memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkın 1.170 TL'ye çıkacağını belirtti.

Naki Bakır, yazısında 10 bin lira emekli maaşı alan iki emekliden memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkın 1.170 TL'ye çıkacağını belirtti.

Emekliler yılda iki kez enflasyon farkında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmesi de bulunuyor.

3 Ocak 2024'te açıklanacak olan 2023 yılı enflasyonu, maaşlardaki zam oranlarını da belirleyecek. Memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme hakkında yararlanırken, SGK, BAĞ-KUR emeklilerinin ise öyle bir hakkı bulunmuyor.

Esnaf, işçi ve çiftçi emeklisi TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında enflasyon farkı kadar zam alırken, 12 Milyon 907 bin emekli TÜİK'i bekliyor.

Esnaf, işçi ve çiftçi emeklisi TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında enflasyon farkı kadar zam alırken, 12 Milyon 907 bin emekli TÜİK'i bekliyor.

Bu şekilde de emekliler arasında ile memur emeklisinin 12 puanlık zam farkı oluşuyor. 

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri, hesaplamadan doğan farktan dolayı 12 puan daha düşük zam alırken, memur ve emeklisiyle, SGK, BAĞ-KUR emeklileri arasında fark açılacak.

Orta Vadeli Programda (OVP) 2023 enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edilirken, aralıkta enflasyon tahmininin tutması için aylık TÜFE'nin yüzde 3,07 gelmesi gerekiyor.

Orta Vadeli Programda (OVP) 2023 enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edilirken, aralıkta enflasyon tahmininin tutması için aylık TÜFE'nin yüzde 3,07 gelmesi gerekiyor.

3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyonla emeklilere verilecek enflasyon farkı, memur emeklilerinden 12 puan geride kalacak.

Memur ve memur emeklisi için yıllık artış yüzde 65 olursa zam oranı yüzde 49,46 olacak. Emekliler arasında da 2023 Aralık ayında 10 Bin lira emekli maaşı alan işçi emeklisi 2024 yılında enflasyon farkı zammıyla 13 Bin 776 TL alırken, memur emeklisi 14 Bin 946 TL alacak.

Memur ve memur emeklisi için yıllık artış yüzde 65 olursa zam oranı yüzde 49,46 olacak. Emekliler arasında da 2023 Aralık ayında 10 Bin lira emekli maaşı alan işçi emeklisi 2024 yılında enflasyon farkı zammıyla 13 Bin 776 TL alırken, memur emeklisi 14 Bin 946 TL alacak.

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haşikio

emeklilere fazla bile bence hiç zam yapmasalar da olur. meydanlarda böğüre böğüre destek verirken düşüneceklerdi.

heisenberg

Emekli haberlerinde şu dedeleri kullanmayın , 43-44 yaşında emeklilerimiz oldu onları koyun da bu dedelere sövmeyelim artık

ömer

Oysa ne hayalleri vardı eee ne demişler hayallerde yaşayanı gerçeklerde düşürüp zamlarlar 🚬🥃🥃