Emeklinin Maaşlarında Ayrım Sürüyor: Milyonlarca Emekliye Düşük Zam!
Emeklinin Maaşlarında Ayrım Sürüyor: Milyonlarca Emekliye Düşük Zam!
2024 maaş zamları beklenirken, asgari ücrette görüşmeler henüz nihayete ermedi. Memur ve emekli maaş zamları ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla belirlenecek. Ancak memur ve memur emeklisinin örgütlü olması nedeniyle toplu sözleşme zamları, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinde geçerli olmayacak. Memur emeklileri toplu sözleşme farkıyla zam alırken, yaklaşık 13 milyon emekli sadece enflasyon farkında zam alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 yılına girerken enflasyonda yükselişin sürmesiyle maaş geliri olan milyonlarca çalışan ve emekli zamları bekliyor. Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantı yılın son haftasının ortasında henüz yapılmadı. Memur emeklileri ise memurlarla birlikte toplu sözleşme oranıyla birlikte enflasyon farkında zam alacak. Ancak esnaf, işçi ve çiftçi emeklisinin zammı sadece enflasyon oranında olacak.
Naki Bakır, yazısında 10 bin lira emekli maaşı alan iki emekliden memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkın 1.170 TL'ye çıkacağını belirtti.
Esnaf, işçi ve çiftçi emeklisi TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında enflasyon farkı kadar zam alırken, 12 Milyon 907 bin emekli TÜİK'i bekliyor.
Orta Vadeli Programda (OVP) 2023 enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edilirken, aralıkta enflasyon tahmininin tutması için aylık TÜFE'nin yüzde 3,07 gelmesi gerekiyor.
Memur ve memur emeklisi için yıllık artış yüzde 65 olursa zam oranı yüzde 49,46 olacak. Emekliler arasında da 2023 Aralık ayında 10 Bin lira emekli maaşı alan işçi emeklisi 2024 yılında enflasyon farkı zammıyla 13 Bin 776 TL alırken, memur emeklisi 14 Bin 946 TL alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
emeklilere fazla bile bence hiç zam yapmasalar da olur. meydanlarda böğüre böğüre destek verirken düşüneceklerdi.
Emekli haberlerinde şu dedeleri kullanmayın , 43-44 yaşında emeklilerimiz oldu onları koyun da bu dedelere sövmeyelim artık
Oysa ne hayalleri vardı eee ne demişler hayallerde yaşayanı gerçeklerde düşürüp zamlarlar 🚬🥃🥃