Emeklinin Maaşlarında Ayrım Sürüyor: Milyonlarca Emekliye Düşük Zam!

Dünya gazetesinde Naki Bakır, '12,9 milyon emeklinin düşük zam sürprizi'yle karşılaşacağını yazdı. Böylelikle sonrasında emekliler aynı oranda zam alsa dahi, ki toplu sözleşmeyle bu mümkün değil, aradaki fark açılacak.

Bakır, 'Ülke genelindeki 15,8 milyon emeklinin aylıklarına ocak ayında uygulanacak artışlar, 12,9 milyonu için kötü sürpriz olacak' derken, 'SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı bazında hesaplama farklılığı dolayısıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin 2024 ilk yarı zammı memur emeklilerine verilecek orandan yaklaşık 12 puan daha düşük olacak ve sosyal kesimler arasındaki gelir uçurumu büyüyecek, denge iyiden bozulacak' diye yazdı.