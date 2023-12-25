Birleşik Kamu-İŞ Açlık Sınırı 16 Bin 483 TL'ye Yükseldi

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 11 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 128 liralık artışla 356 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 53 lira artarak 3 bin 725 liraya çıkan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada 2023 yılının tümünde ise bin 270 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para aralıkta 50 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 843 lira artarak bin 499 lira oldu. Sebze harcaması ise önceki aya göre 421 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 124 lira artarak 2 bin 281 liraya kadar çıktı.