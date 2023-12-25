Birleşik Kamu-İŞ Açlık Sınırı 16 Bin 483 TL'ye Yükseldi
Birleşik Kamu-İŞ Açlık Sınırı 16 Bin 483 TL'ye Yükseldi
Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 47 bin lira sınırına yaklaştı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı.
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık 2023 sonuçlarını açıkladı.
Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar aralıkta bir önceki aya göre 279 lira, yıllık olarak ise 2 bin 145 lira artarak 4 bin 537 lira oldu.
Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama aralıkta 45 lira artarak bin 409 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 52 lira azalarak 673 liraya indi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 4 lira artarak 458 liraya çıktı.
Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre 2023 yılı sonunda açlık sınırı yetişkin erkek için 4 bin 813 lira, yetişkin kadın için 3 bin 778 lira, çocuk için 2 bin 748 lira ve genç için de 5 bin 149 lira oldu.
Aralıkta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 602 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 6 bin 574 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 3 bin 951 lira, sağlık harcamaları bin 260 lira oldu.
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Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise aralıkta bin 791 lira daha artarak 46 bin 837 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 20 bin 713 lira olarak gerçekleşti.
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