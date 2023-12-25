2024 Yılında Şirketler Ortalama Ne Kadar Zam Yapacak?

En yüksek zam vermesi beklenen sektör ise yüzde 71'le sigorta oldu. Her kesimden insanın, özellikle de dar gelirlinin yüksek enflasyon oranıyla mücadele etmeye çalıştığı zor bir yıl geçirdik.

Asgari ücret konusunda pek çok farklı düşüncenin olduğunu söyleyen SuitYour Job Kurucusu, LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, 'Genel düşünce yüzde 40-45 civarında gerçekleşeceği yönünde. Ben de aynı şekilde tahmin ediyorum diyebilirim. Genel artışlar da asgari ücretin artış yüzdesinde seyreder gibi görünüyor. Ayrıca Mercer’in 2024 için yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de farklı sektörlerden yaklaşık 2 bin firma, maaşlara ortalama yüzde 50 oranında zam düşünüyor. Bu yıl, önceki senelerden farklı olarak asgari ücrete bir kez zam yapılacak. Bunun, pek çok şirketin uygulayacağı zam oranını etkileyeceğini düşünüyorum' dedi.