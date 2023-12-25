2024 Yılında Şirketler Ortalama Ne Kadar Zam Yapacak?
2024 Yılında Şirketler Ortalama Ne Kadar Zam Yapacak?
Asgari ücretin ne kadar artırılacağına yönelik tartışmalar sürüyor. Şirketler ise asgari ücret dışında maaş alan çalışanlara ortalama yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor.
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Şirketlere danışmanlık veren Mercer, 2024 yılında firmaların ortalama yüzde 50 zam yapacağını bildirdi.
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