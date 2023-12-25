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2024 Yılında Şirketler Ortalama Ne Kadar Zam Yapacak?

2024 Yılında Şirketler Ortalama Ne Kadar Zam Yapacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 13:13

Asgari ücretin ne kadar artırılacağına yönelik tartışmalar sürüyor. Şirketler ise asgari ücret dışında maaş alan çalışanlara ortalama yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor.

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Şirketlere danışmanlık veren Mercer, 2024 yılında firmaların ortalama yüzde 50 zam yapacağını bildirdi.

Şirketlere danışmanlık veren Mercer, 2024 yılında firmaların ortalama yüzde 50 zam yapacağını bildirdi.

En yüksek zam vermesi beklenen sektör ise yüzde 71'le sigorta oldu. Her kesimden insanın, özellikle de dar gelirlinin yüksek enflasyon oranıyla mücadele etmeye çalıştığı zor bir yıl geçirdik. 

Asgari ücret konusunda pek çok farklı düşüncenin olduğunu söyleyen SuitYour Job Kurucusu, LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, 'Genel düşünce yüzde 40-45 civarında gerçekleşeceği yönünde. Ben de aynı şekilde tahmin ediyorum diyebilirim. Genel artışlar da asgari ücretin artış yüzdesinde seyreder gibi görünüyor. Ayrıca Mercer’in 2024 için yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de farklı sektörlerden yaklaşık 2 bin firma, maaşlara ortalama yüzde 50 oranında zam düşünüyor. Bu yıl, önceki senelerden farklı olarak asgari ücrete bir kez zam yapılacak. Bunun, pek çok şirketin uygulayacağı zam oranını etkileyeceğini düşünüyorum' dedi.

"Sigorta sektörü en büyük maaş artışını gerçekleştirecek"

"Sigorta sektörü en büyük maaş artışını gerçekleştirecek"

Mercer’in aynı araştırmasına göre yüzde 71 ile sigorta sektörünün en büyük maaş artışını gerçekleştirileceğini söyleyen Bilgin, 'Ardından otomotiv ve kimya sektörleri geliyor. Bunun nedeninin de saydığım bu sektörlerin pazar payını giderek büyütmeleri olduğunu düşünüyorum. Örneğin verilere göre sigorta sektörü bu yıl 2022 yılına oranla yüzde 131,2 oranında büyümüş. Yapay zekâ ve yazılım gibi alanların da giderek büyüdüğünü göz önünde tutarsak bu alanlara da özellikle bütçe ayrılacaktır.' diye konuştu.

"Esnek çalışma modelleri, iş dünyasının yeni normali"

"Esnek çalışma modelleri, iş dünyasının yeni normali"

Esnek çalışma modelleri gündemlerinde olduğunu söyleyen Suit Your Job Kurucusu, LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, 'Ancak ben bunu bir yan hak olarak değil, iş dünyasının yeni normali olarak görüyorum. Bu kapsamda evde çalışanlara yönelik fatura desteği birçok şirket tarafından benimsenmeye devam edebilir. Ayrıca şirketler çalışanlarının aidiyet duygusunu güçlendirmek için TSS yani Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusunu da es geçmiyor. Bu yıl ülkemizde özel sağlık sigortası sunan şirketlerin oranı yüzde 57’ydi. 2024’te bu oranın artacağını ve daha fazla şirketin çalışanlarına özel sağlık sigortası sunacağını öngörüyorum' dedi.

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