Murat Ülker'den Dolandırılan Ünlülere Sert Çıkış: "Herkes Aptal, Siz Akıllısınız Öyle mi?''
Murat Ülker'den Dolandırılan Ünlülere Sert Çıkış: "Herkes Aptal, Siz Akıllısınız Öyle mi?''
Fon vurgununa tepki gösteren isimlerden biri de Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu. Ülker, 'yüksek faiz' vaadiyle dolandırılan ünlülere tepki göstererek, 'Herkes aptal, siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?' dedi.
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Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 226 yıl hapsi istenmişti.
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu fon vurgunu davası, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Davaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanırken, dolandırılan isimlere tepki geldi.
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu olayda dolandırılan ünlü isimleri sert bir dille eleştirdi. Patronlar Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'ya konuşan Ülker, "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" diyerek tepki gösterdi.
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