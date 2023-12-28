Murat Ülker'den Dolandırılan Ünlülere Sert Çıkış: "Herkes Aptal, Siz Akıllısınız Öyle mi?''

Fon vurgununa tepki gösteren isimlerden biri de Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu. Ülker, 'yüksek faiz' vaadiyle dolandırılan ünlülere tepki göstererek, 'Herkes aptal, siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?' dedi.