Üç Çocuğunu da SMA'dan Kaybeden Aile, Yanan Evde Fotoğraflarını Aradı
Üç Çocuğunu da SMA'dan Kaybeden Aile, Yanan Evde Fotoğraflarını Aradı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yangın dün akşam saatlerinde Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Bindalli Sokak üzerindeki iki katlı binada meydana geldi.
Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada etkili olmaya başlayan alevlere müdahale etti. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınırken, şans eseri kimsenin olmadığı binanın büyük bölümü yangında zarar gördü.
Yangın sonrası olay yerine gelen ev sahipleri Göksel ve Gülşah Kırcan çifti, evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.
3 çocuğunu da SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Kırcan çifti, fotoğraflarının bulunduğu flash belleği ise yangından hasar gören odalarda çaresizce aradı. Çocuklarından Tolga Kırcan'ı 13 yıl önce 3 yaşında, Seymen Kırcan'ı 4 yıl önce 15 yaşında, Gizem Kırcan'ı ise 5,5 aylıkken kaybeden çift, sadece bir çocuğuyla birlikte çektirdikleri ve yarısı yanmış bir fotoğrafı bulabildi, diğerlerinin ise yandığı ortaya çıktı.
Yangın sırasında kahvehanede olduğunu söyleyen Göksel Kırcan, "Kahvehaneden geldim, içerisi yanıyordu, camlar patlamak üzereydi. İtfaiyeye haber verdik, sonra camlar patladı ve gördüğünüz gibi kullanılamaz hale geldi" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bütün eşyalarının yandığını söyleyen Gülşah Kırcan ise "Bütün eşyalarımız yandı gitti. Biz zaten 3 yavrumuzu da SMA hastalığından kaybettik. O nedenle çocuklarımızın fotoğraflarının bulunduğu flash belleği aradık. 3 yavrumu da SMA'dan kaybettim. Oğlumun sünnet fotoğrafları vardı. Bütün hatıralarımız gitti" diye konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
insanların başına bir sürü felaket gelmiş gerçekten yazık çok üzüldüm fakat şu detayı atlamadan geçemeyeceğim, bu aile 2 çocuğunu sma'dan kaybetmiş yetmemiş ... Devamını Gör
ablayi 3te durduran neydi acaba? insanlardaki bu gaddarligi anlayamiyorum ya bile bile dogurmak o küçücük cana o kadar aciyi yasatmak hangi vicdana sigar
SMA kalıtsal bir hastalık. İlk çocuk SMA hastası ise diğer çocuklarda yüksek ihtimal sma hastası olur. Bile bile neden 3 çocuk... İnşallah yeniden çocuk yapm... Devamını Gör
bile bile 3 çocuk yapmak kara cahillik üremek zorunda değilsiniz yazık günah