Üç Çocuğunu da SMA'dan Kaybeden Aile, Yanan Evde Fotoğraflarını Aradı

Edirne'de 2 katlı evde çıkan yangında bina küle dönerken, olay sonrası gelen Gülşah ve Tolga Kırcan çifti, 3'ü SMA hastalığından kaybettikleri çocuklarına ait fotoğrafların bulunduğu flash belleği bulmayı çalıştı. Çift sadece bir çocuğunun kendileri ile çekilen fotoğrafını bulabildi.