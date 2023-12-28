Eski Futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den İstifa Etti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sırasında Hatay’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olan eski futbolcu Gökhan Zan, katıldığı İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Gökhan Zan'a parti rozetini İYİ Parti’nin Grup Toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.