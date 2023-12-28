Eski Futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den İstifa Etti
Eski Futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den İstifa Etti
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sırasında Hatay’dan yaptığı paylaşımlarla gündem olan eski futbolcu Gökhan Zan, katıldığı İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Gökhan Zan'a parti rozetini İYİ Parti’nin Grup Toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zan, "Affınıza sığınarak İYİ Parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum" diye yazdı.
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Gökhan Zan, Twitter(X) hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Gökhan Zan, mesajında "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum" dedi. Zan, açıklamasında şunları belirtti:
"Sevgili dostlar, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İyi Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim.''
''İyi Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum.''
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''Affınıza sığınarak İyi parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle… Herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
İşte o paylaşım:
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akp en korktuğu parti olan iyi partiyi yanina çekmeye çalıştı olmadı. baktılar parti olarak ele geçirmek olmadı bireysel olarak uğraşarak iyi partiyi çökertm... Devamını Gör
Para mevki makam koltuk bir tek topaç merale teklif edilmiş. Soğan oğlandan daha çok döndü topaç meral
Zaten neyin kafasını yaşıyordu da bu partiyle işbirliği yapmıştı o da ilginç ya neyse zararın neresinden dönerse kârdır!
Başta siyaset ile ülkeyi iyilestirebilecegine inanmak zaten fazla polyanaydi. Yorulduğunla kaldın.