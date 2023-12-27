Sinan Oğan'ın Londra Tatili ve Taktığı Atkının Fiyatı Tepki Çekmişti: Beklenen Açıklama Geldi

Şehit haberleri sonrası tepki çeken isimler arasına katılan Sinan Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği ve taktığı lüks atkı çok konuşulmuştu. Gündem olan olayla ilgili açıklamlarda bulunan Dr. Sinan Oğan, “3 gün kalıp döndüm zaten. Bunun dışındaki her yazılan iftiradır” dedi.