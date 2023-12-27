Sinan Oğan'ın Londra Tatili ve Taktığı Atkının Fiyatı Tepki Çekmişti: Beklenen Açıklama Geldi
Sinan Oğan'ın Londra Tatili ve Taktığı Atkının Fiyatı Tepki Çekmişti: Beklenen Açıklama Geldi
Şehit haberleri sonrası tepki çeken isimler arasına katılan Sinan Oğan'ın İngiltere'ye Noel kutlamaya gittiği ve taktığı lüks atkı çok konuşulmuştu. Gündem olan olayla ilgili açıklamlarda bulunan Dr. Sinan Oğan, “3 gün kalıp döndüm zaten. Bunun dışındaki her yazılan iftiradır” dedi.
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12 askerin şehit olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmesi sonrası sosyal medya birçok isme tepki gösterilmişti.
Bu isimlerin başında önce Cumhurbaşkanı adayı olup daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan Sinan Oğan geldi. İngiltere'ye giden Oğan'ın restoranları olan Hüseyin Özer'in paylaştığı fotoğrafta gülerek poz vermesi ise tepki toplamıştı.
Fotoğraftaki atkı detayına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Sinan Oğan'ın taktığı atkının fiyatını ortaya çıkardı. Louis Vuitton marka atkının fiyatı internet sitesinde 915 Dolar. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 27 bin TL'ye yakın bir fiyatı var.
Tepkilerin odağındaki Sinan Oğan'dan beklenen açıklama geldi. Oğan, şu ifadeleri kullandı: ''Bu atkıyı tam 10 yıldır takıyorum. Bunun gibi bir kaç tane daha var. Londra’ya hem akraba ziyaretine hem de yurtdışı siyasi örgütlenmeyi görüşmek için gittim. Ben gittiğimde Şehitlerimiz yoktu. 3 gün kalıp döndüm zaten. Bunun dışındaki her yazılan iftiradır. 1990 yılından beri 15 yıl yurtdışında yaşamış sonrasında her yıl en az bir kaç defa yurtdışına giden birisiyim. Bu gidişim neden bunlara batmış?”
İşte o açıklama:
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