Parazit Filminin Yıldızı Lee Sun-Kyun Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti
Parazit Filminin Yıldızı Lee Sun-Kyun Şüpheli Şekilde Hayatını Kaybetti
Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı Lee Sun-Kyun, şüpheli şekilde bir otomobilde ölü bulundu.
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Güney Kore polisi, 48 yaşındaki aktörün başkent Seul'deki bir otoparkta park halindeki bir otomobilde bulunduğunu açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, yetkililer Lee Sun-Kyun'un intihar edip etmediğini araştırırken, Yonhap haber ajansı ise ünlü oyuncunun evinde bir intihar notu bıraktığını iddia etti. Ajans, ünlü aktörün eşinin polise eşinin bir süredir evde olmadığını ve evde bir not bıraktığını söylediğini aktardı.
Lee'nin menajerlik şirketi HODU&U Entertainment bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Üzüntü ve umutsuzluğu kontrol altına almanın bir yolu yok. Lee'nin son yolculuğunun adaletsiz olmaması için spekülasyonlara dayalı yanlış bilgiler yaymaktan kaçınmanızı rica ediyoruz" denildi.
Aktris Jeon Hye-jin ile evli olan ve ondan iki oğlu bulunan aktörün yirmi yılı aşkın bir oyunculuk kariyeri vardı. Çok sayıda film ve TV dizisinde başrol oynayan oyuncu 2010'lu yıllar boyunca tanınan bir isim haline gelmişti. Parazit filmindeki Park Dong-ik rolüyle uluslararası üne kavuşan oyuncu, zengin Park ailesinin içine sonradan ilgisiz kişiler gibi davranan fakir bir ailenin üyeleri tarafından sızan babası rolündeydi. Film 2020 yılında Oscar heykelciklerini adeta silip süpürürken, en iyi film ödülünü kazanan yabancı dildeki film oldu.
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