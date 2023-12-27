Kobra Murat Kötü Haberi Duyurdu: "1 Ay Sürecekmiş, Hepinizden Helallik İstiyorum"
Kobra Murat Kötü Haberi Duyurdu: "1 Ay Sürecekmiş, Hepinizden Helallik İstiyorum"
Milyonların severek takip ettiği 48 yaşındaki sevilen ismi Kobra Murat sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi üzdü.
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Ünlü müzisyen Kobra Murat, mal varlığına ilişkin 18 kg altını, 18 adet evi ve 4 tane yazlığı olduğunu açıklaması sonrası adından çokça söz ettirmişti.
Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler magazin gündeminin öne çıkan ismi oldu. Roman dünyasının sempatik simaları arasında yer alan ve adını oldukça geniş kitlelere duyurmayı başaran Murat Divandiler, şarkıları ve dans performanslarıyla son dönemin en sevilen isimlerinden oldu.
Şov dünyasının eğlendiren ismi Kobra Murat'ran Belçika dönüşü sevenlerine üzen haber geldi. Öüm tehlikesiyle ameliyata alınan Kobra Murat, ameliyattan önce sevenlerinden 'helallik' istediği bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun" dedi.
Kobra Murat paylaştığı videoda, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şu ana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat" ifadelerine yer verdi.
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