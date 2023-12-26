CHP'den 'Kızıl Goncalar' Dizisine Destek: 'Neden Rahatsız Oldunuz?'
Başta İsmailağa Cemaati'nin tepkisini çeken sonrasında afişlerine saldırılan ve RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisine tepkiler her geçen gün artarak devam ediyor. Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı; cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan Kızıl Goncalar dizisine CHP'den destek geldi.
CHP'li Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a seslenerek, "Tarikatların karanlık yüzünü gösteren bu diziden neden rahatsız oldunuz?" diye sordu.
FOX TV’de izleyicilerle buluşan, Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi yayınlandığı günden beri iktidara yakın medyanın hedefi haline geldi. Cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi 'eleştiri' yağmuruna tutulmaya devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bir kesim tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a tepki gösteren CHP'li Nazlıaka, sözlerine devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik bir ülke olduğu gerçeğini askıya almanıza, yaşanan rezilliklerin üzerini örtmenize asla izin vermeyeceğiz. Tarikat ve cemaatlerin ellerinde gelecekleri çalınan, canları ile bedel ödeyen çocukların unutulmasına geçit vermeyeceğiz.”
"AKP hükümetinin uygulamalarının iz düşümü sonucunda kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, Kuran kursunda şiddet görmesi gerçeği rahatsızlık yarattı'' diyen Nazlıaka, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik bir ülke olduğu gerçeğini askıya almanıza, yaşanan rezilliklerin üzerini örtmenize asla izin vermeyeceğiz. Tarikat ve cemaatlerin ellerinde gelecekleri çalınan, canları ile bedel ödeyen çocukların unutulmasına geçit vermeyeceğiz."
"Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ve AKP iktidarına sesleniyorum" diyen Nazlıaka, şu soruları yöneltti:
Bu diziden neden rahatsız oldunuz?
Hiranur Vakfı’ndaki istismar skandalı tartışılmaya devam ederken AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin ‘hafızlık ve Kuran’ eğitimi veren Beyaz El Derneği ile yine protokol imzalayacak olması tartışılır diye mi korkuyorsunuz?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde; bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10’unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıklamıştı. Yetmemiş, 2024 yılında da cemaat ve tarikatlarla protokollere devam edileceğini belirtmişti. Bu konunun üzerini örtmek için mi diziyi hedef alıyorsunuz?
İsmailağa Cemaati’na bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında zorla evlendirilen kızı H.K.G’nin hafızalardan silinmesi için mi beyhude bir çabaya girdiniz?
Cemaat yurdunda kalırken gencecik yaşta, göz göre göre ölüme sürüklenen Enes Kara’nın hatırlanmasından mı tedirgin oldunuz?
Kaçak bir medresenin ahırında ölü bulunan Abdülbaki Dakak’ın yaşadıkları yeniden gündem olur diye mi dizi kaldırılsın istiyorsunuz?
Aladağ’da Süleymancılar tarikatına bağlı kaçak yurtta yanarak can veren öğrencilerin yeniden gündeme gelmesini mi engellemeye çalışıyorsunuz?
Depremdeki kayıp çocukların tarikatlara iktidar eliyle nasıl verildiği yeniden tartışmaya açılırsa ‘ne yaparız?’ diye mi korktunuz?
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- islam hoşgörü diynidir yiğenim inanma. later : - yırt şu amına godumun kızıl goncalar dizisi afişini
-atam demograasi getirdi yeğenim önceden gonuşmak yassaağdı. later: ımm tek parti diktası? - as bunları as.
CHP sen Türk aile yapısını düşünüyormuş gibi yapmayı bırak. Tarikatların karanlık yüzleri de senin işine gelen bir olgu. hatta ölye bir hale geldin ki Terör ... Devamını Gör
Hangi din olursa olsun tarikatlar hep bela olmuştur. Bazı şeylerin hatırlamasını istemedikleri için rahatsız olmuşlardır