CHP'den 'Kızıl Goncalar' Dizisine Destek: 'Neden Rahatsız Oldunuz?'

Bu diziden neden rahatsız oldunuz?

Hiranur Vakfı’ndaki istismar skandalı tartışılmaya devam ederken AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin ‘hafızlık ve Kuran’ eğitimi veren Beyaz El Derneği ile yine protokol imzalayacak olması tartışılır diye mi korkuyorsunuz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde; bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10’unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıklamıştı. Yetmemiş, 2024 yılında da cemaat ve tarikatlarla protokollere devam edileceğini belirtmişti. Bu konunun üzerini örtmek için mi diziyi hedef alıyorsunuz?

İsmailağa Cemaati’na bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında zorla evlendirilen kızı H.K.G’nin hafızalardan silinmesi için mi beyhude bir çabaya girdiniz?

Cemaat yurdunda kalırken gencecik yaşta, göz göre göre ölüme sürüklenen Enes Kara’nın hatırlanmasından mı tedirgin oldunuz?

Kaçak bir medresenin ahırında ölü bulunan Abdülbaki Dakak’ın yaşadıkları yeniden gündem olur diye mi dizi kaldırılsın istiyorsunuz?

Aladağ’da Süleymancılar tarikatına bağlı kaçak yurtta yanarak can veren öğrencilerin yeniden gündeme gelmesini mi engellemeye çalışıyorsunuz?