Mahkeme Kararını Verdi: Operasyonlarda Ele Geçirilen 23 Lüks Araç Emniyete Verildi
Mahkeme Kararını Verdi: Operasyonlarda Ele Geçirilen 23 Lüks Araç Emniyete Verildi
Göreve gelmesiyle çok sayıda suç örgütüne karşı harekete geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 araç mahkeme kararıyla emniyete verildiğini duyurdu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevi Süleyman Soylu'dan alır almaz suç örgütlerine nefes aldırmadan operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaşanan yeni gelişmeleri paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, suç örgütlerinden ele geçirilen otomobillerin görüntülerini de paylaştı. Görüntülerdeki araçların Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi marka olduğu görüldü.
Yerlikaya paylaşımına, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" notunu düştü.
İşte o paylaşım:
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