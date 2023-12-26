HÜDA PAR'dan 'Özerklik' Hamlesi: 'Eyalet, Özerklik ve Federasyon Gibi...'
HÜDA PAR'dan 'Özerklik' Hamlesi: 'Eyalet, Özerklik ve Federasyon Gibi...'
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HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” dedi.
Kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu kez sistemi hedef aldı.
HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Yapıcıoğlu, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerine ateş düştüğünü kaydetti.
Yapıcıoğlu "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyorum. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir'' dedi.
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