HÜDA PAR'dan 'Özerklik' Hamlesi: 'Eyalet, Özerklik ve Federasyon Gibi...'

Partisinin programında da yer alan 'eyalet sistemi' ve 'özerklik' sistemini vurgulayan Yapıcıoğlu şunları kaydetti: ''Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.''