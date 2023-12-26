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HÜDA PAR'dan 'Özerklik' Hamlesi: 'Eyalet, Özerklik ve Federasyon Gibi...'

etiket HÜDA PAR'dan 'Özerklik' Hamlesi: 'Eyalet, Özerklik ve Federasyon Gibi...'

HÜDA-PAR
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.12.2023 - 10:41

AK Parti'nin listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meclis'e girmeden önce de sıklıkla özerklik ile ilgili açıklamalarında bulunan HÜDA PAR, yeniden açıklamalarının altını çizdi.

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HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” dedi.

HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” dedi.

Kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu kez sistemi hedef aldı.

Kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu kez sistemi hedef aldı.

HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Yapıcıoğlu, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerine ateş düştüğünü kaydetti.

HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Yapıcıoğlu, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerine ateş düştüğünü kaydetti.

Yapıcıoğlu "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyorum. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir'' dedi.

Yapıcıoğlu "Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyorum. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyorum. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir'' dedi.

Partisinin programında da yer alan 'eyalet sistemi' ve 'özerklik' sistemini vurgulayan Yapıcıoğlu şunları kaydetti: ''Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.''

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