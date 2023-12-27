Boykot Edilen Markanın Bardağı Yüzünden İşinden Kovulmuştu: ''Bir de Benden Dinleyin, Çok Üzgünüm''
Boykot Edilen Markanın Bardağı Yüzünden İşinden Kovulmuştu: ''Bir de Benden Dinleyin, Çok Üzgünüm''
TGRT Haber ekranlarına boykot edilen Starbucks bardağı ile çıktığı için işine son verilen Meltem Günay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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TGRT Haber'de Starbucks bardağının canlı yayında görülmesi nedeniyle kriz çıkmıştı. Yaşanan krizde yeni gelişme yaşandı.
TGRT Haber ekranlarında hafta sonu haberlerini sunan Meltem Günay, canlı yayına Starbucks bardağı ile çıkmış, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. TGRT Haber yönetimi ise yaptığı yazılı açıklama ile ünlü ekran yüzü ile yönetmenin işten çıkarıldığını duyurmuştu. TGRT Haber tarafından yapılan açıklamada, "İş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" denilmişti.
Twitter hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşan Günay, üzgün olduğunu açıkladı. Günay, “Bir de benden dinleyin! Çok üzgünüm… Anlık bir hatayla ekran önünde yaşadığım talihsiz olay nedeniyle gönlü kırılan insanlardan samimiyetle özür dilerim. Yazılanları sabırla ve elimden geldiği kadar soğukkanlılığımı koruyarak okudum. Derin bir nefes aldım ve cevap veriyorum” sözleriyle yazılı bir açıklama paylaştı.
İşte o paylaşım:
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s2ndirik bir kahve mevzusu yuzunden kadin hem isinden oluyor hem de ozur diliyor. tam cildirmalik bu ulke.
İsraile gemi gemi mal taşıyanlara ses çıkaramayanlar. Neyse ben yoruldum
İsrail'e mal satmakta sorun yok. Sorun onlara para kazandırmamak. Maddi anlamda dünyayı elinde tutanların kahvesini boykot edince bir şey değişmeyecek ama iş... Devamını Gör
milyarlık ticaret yapanlar nolacak peki? madem kahveye tahammül edemeyecek kadar hassassınız