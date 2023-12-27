Adana 2025'e Girmeye Hazırlanıyor: ''Biz Adanalılar Her Yıl Bir Sonraki Yılın Coşkusunu Yaşarız''

Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere '2024' yazısı koyulmuştu. Bir esnaf 'Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum' demişti.