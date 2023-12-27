Adana 2025'e Girmeye Hazırlanıyor: ''Biz Adanalılar Her Yıl Bir Sonraki Yılın Coşkusunu Yaşarız''
Adana 2025'e Girmeye Hazırlanıyor: ''Biz Adanalılar Her Yıl Bir Sonraki Yılın Coşkusunu Yaşarız''
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Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.
2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.
Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.
İşte sosyal medya paylaşımları:
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