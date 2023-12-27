Açıklanmasına Saatler Kala İfşa mı Oldu?: SGK Uzmanı Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

Asgari ücrette beklenen 3. toplantı saat 16.30'da Beştepe'de yapılacağının duyurulması sonrası ortalık karıştı. Asgari ücret zammına ilişkin tahminler peş peşe yapılırken, bir tahmin de SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Mynet'in özel haberine göre, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 asgari ücret zammı için rakam verdi.