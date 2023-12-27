Açıklanmasına Saatler Kala İfşa mı Oldu?: SGK Uzmanı Asgari Ücret İçin Rakam Verdi
Açıklanmasına Saatler Kala İfşa mı Oldu?: SGK Uzmanı Asgari Ücret İçin Rakam Verdi
Asgari ücrette beklenen 3. toplantı saat 16.30'da Beştepe'de yapılacağının duyurulması sonrası ortalık karıştı. Asgari ücret zammına ilişkin tahminler peş peşe yapılırken, bir tahmin de SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Mynet'in özel haberine göre, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 asgari ücret zammı için rakam verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini 16:30'da Beştepe'ye çağırdı.
Beştepe'de yapılması planlanan kritik toplantı öncesi kulislerde sesler daha yüksek çıkmaya başladı. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranının açıklanmasına saatler kaldı.
Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı şu ortamda bir tahminde SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Mynet'e konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 asgari ücret zammı için rakam verdi. SGK Uzmanı Erdursun'un Mynet'e yaptığı açıklama şöyle;
"Bize gelen duyumlara göre asgari ücretin 16 bin 500 TL olacağı yönünde. 2024 asgari ücret zammının ben 17 bin TL olacağını öngörüyorum.Bizler de zaten hep asgari ücrete yüzde 50 civarında bir zam oranını beklediğimizi söylemiştik. Büyük ihtimalle, bugün bir aksilik olmazsa; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası 2024 asgari ücret zammını açıklayacaktır."
Geçtiğimiz günlerde edindiği bilgileri paylaşan gazeteci Fatih Portakal ise asgari ücretin 16.900 olacağını açıklamıştı.
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