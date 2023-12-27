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Mansur Yavaş'a Karşı AK Parti'den Sürpriz Ankara Adayı: Yeğeni İfşaladı

Mansur Yavaş'a Karşı AK Parti'den Sürpriz Ankara Adayı: Yeğeni İfşaladı

Ankara Mansur Yavaş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 11:47

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, AK Partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı aday belli oldu. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında öne çıkan isim oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında öne çıkan isim oldu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi partiler çalışmalarını devam ettirirken, AK Parti'nin İstanbul'da ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak konusu haline geldi. Partiler, büyükşehirlerdeki adaylarını da belirlemeye başladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi partiler çalışmalarını devam ettirirken, AK Parti'nin İstanbul'da ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak konusu haline geldi. Partiler, büyükşehirlerdeki adaylarını da belirlemeye başladı.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a karşı kimi aday göstereceği merakla bekleniyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok yaptığı paylaşımla sır perdesi araladı.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a karşı kimi aday göstereceği merakla bekleniyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok yaptığı paylaşımla sır perdesi araladı.

Fatih Altınok, amcası Turgut Altınok'un bugün yapılacak AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığının açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Fatih Altınok, amcası Turgut Altınok'un bugün yapılacak AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığının açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan, amcam Turgut Altınok'u açıklayacak' diye yazdı.

Altınok, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında adaylığı için “Beklemekten ziyade bu görev verilirse göreve hazırız. Ankara’yı biliyoruz. Ankara’mızın birçok ilçesinde köylerinde hizmetimiz vardır. 30 yıllık belediyecilik hafızamız var Ankara’da” ifadelerini kullanmıştı.

Altınok, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında adaylığı için “Beklemekten ziyade bu görev verilirse göreve hazırız. Ankara’yı biliyoruz. Ankara’mızın birçok ilçesinde köylerinde hizmetimiz vardır. 30 yıllık belediyecilik hafızamız var Ankara’da” ifadelerini kullanmıştı.
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