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Suudi Arabistan Yetkililerin "Atatürk" Hassasiyetinin Nedeni Belli Oldu!

etiket Suudi Arabistan Yetkililerin "Atatürk" Hassasiyetinin Nedeni Belli Oldu!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 19:29

Suudi Arabistan'da karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe, maç önünde Atatürk tişörtü ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişiyle sahaya çıkamıyor. Suudi Arabistan yetkililerinin İstiklal marşımızın okunmasına onay verdiği fakat Atatürk tişörtleri ve afişlerine onay vermediği bildiriliyor.

Kaynak: Onur Tuğrul

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Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" hassasiyetinin nedeni belli oldu. Vole Genel Yayın Yönetmeni Onur Tuğrul, Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" ile ilgili kararın ayrıntılarını paylaştı.

Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" hassasiyetinin nedeni belli oldu. Vole Genel Yayın Yönetmeni Onur Tuğrul, Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" ile ilgili kararın ayrıntılarını paylaştı.

Arap yetkililerin Atatürk tişörtlerini ve pankartlarını ret gerekçeleri de şöyle👇

Arap yetkililerin Atatürk tişörtlerini ve pankartlarını ret gerekçeleri de şöyle👇

Süper Kupa Finali öncesi yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı.

Süper Kupa Finali öncesi yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı.
twitter.com

'Toplantı sonrasında bir açıklama olmayacak. Kulüp başkanları da giriş yaptıkları kapıdan değil, garaj kapısından çıkış yaptı.

Son durum şu:

-İstiklal Marşı okunacak

-Şehitler için saygı duruşu olacak

-Türk bayraklarıyla ilgili sorun yok

-Memleketim gibi yerli şarkılar çalacak

- Kulüplerden gelen ve akışta olmadığı gerekçesiyle reddedilen pankart ve tişörtlere onay çıkmadı.

Maç bu şartlarda oynanacak.'

"Mezhep olarak portre, tablo gibi kavramlar statta olsun istememişler."

"Mezhep olarak portre, tablo gibi kavramlar statta olsun istememişler."
twitter.com

'Arap yetkililerin Atatürk tişörtlerini ve pankartlarını ret gerekçeleri de şöyle:

-Mezhep olarak portre, tablo gibi kavramlar statta olsun istememişler. (Stattaki Ronaldo portresinde sorun yok sanırım)

-“Yurtta sulh, cihanda sulh” gibi pankartların yer almasıyla Filistin meselesinde taraf gibi görünmek istememişler.

- Ve tabii akışın daha önce kesinleştirilmiş olması, taleplerin son dakika geldiği gerekçesi.'

Atatürk'ü pazarlık konusu yapmak bizim hiç içimize sinmedi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım!

Atatürk'ü pazarlık konusu yapmak bizim hiç içimize sinmedi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım!
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