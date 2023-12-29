Suudi Arabistan Yetkililerin "Atatürk" Hassasiyetinin Nedeni Belli Oldu!

'Toplantı sonrasında bir açıklama olmayacak. Kulüp başkanları da giriş yaptıkları kapıdan değil, garaj kapısından çıkış yaptı.

Son durum şu:

-İstiklal Marşı okunacak

-Şehitler için saygı duruşu olacak

-Türk bayraklarıyla ilgili sorun yok

-Memleketim gibi yerli şarkılar çalacak

- Kulüplerden gelen ve akışta olmadığı gerekçesiyle reddedilen pankart ve tişörtlere onay çıkmadı.

Maç bu şartlarda oynanacak.'