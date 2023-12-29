Suudi Arabistan Yetkililerin "Atatürk" Hassasiyetinin Nedeni Belli Oldu!
Suudi Arabistan Yetkililerin "Atatürk" Hassasiyetinin Nedeni Belli Oldu!
Suudi Arabistan'da karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe, maç önünde Atatürk tişörtü ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' afişiyle sahaya çıkamıyor. Suudi Arabistan yetkililerinin İstiklal marşımızın okunmasına onay verdiği fakat Atatürk tişörtleri ve afişlerine onay vermediği bildiriliyor.
Kaynak: Onur Tuğrul
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Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" hassasiyetinin nedeni belli oldu. Vole Genel Yayın Yönetmeni Onur Tuğrul, Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" ile ilgili kararın ayrıntılarını paylaştı.
Arap yetkililerin Atatürk tişörtlerini ve pankartlarını ret gerekçeleri de şöyle👇
Süper Kupa Finali öncesi yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı.
"Mezhep olarak portre, tablo gibi kavramlar statta olsun istememişler."
Atatürk'ü pazarlık konusu yapmak bizim hiç içimize sinmedi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım!
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