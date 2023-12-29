Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Hakkında İstiklal Marşı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz' ifadelerini kullandı.