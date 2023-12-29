Suudi Arabistan Yetkilileri Atatürk Tişörtlerine ve "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" Pankartına İzin Vermedi
Suudi Arabistan Yetkilileri Atatürk Tişörtlerine ve "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" Pankartına İzin Vermedi
Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak finale saatler kala tüm spor dünyasının tepkisini çeken bir gelişme yaşandı. Spor muhabirlerinin aktardığına göre Suudi yetkililer maç öncesi seremonide giyilecek Atatürk tişörtleri ve Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün İngilizce'ye çevrildiği pankarta, ayrıca İstiklal Marşı'na izin vermedi. İki kulüpten de tepki ve açıklama geldi.
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Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kozlarını Süper Kupa Finali'nde paylaşacak.
Ancak bu seneki Süper Kupa diğerlerinden farklı. Dev final Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak ve kamuoyunda Cumhuriyet'in 100. yılında böyle önemli bir derbinin ülke dışında yapılmasına dair eleştiriler de var.
343 Digital'ın haberine göre iki takım da sahaya Atatürk pankartı ve tişörtüyle çıkmak istedi. Ancak Suud yetkililer buna izin vermedi. Galatasaray ve Fenerbahçe yetkililerinin bu konuda bir toplantı yapacağı öne sürüldü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre Atatürk posteri, Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartı, Atatürk tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şu değerlendirmede bulundu;
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"Atamızın 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü unutmamak lazım. Biz bu sözün yazılı olduğu pankartla çıkacaktık maça, ancak anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmedi. Tam belli değil, duruma bakacağız."
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise Nevzat Demir'e "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz." açıklamasında bulundu.
Radyogol'e konuşan TFF yöneticisi Hamit Altıntop ise "Taahhütname var , Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Dev maçın Türkiye saati ile 20.45'te oynanması planlanıyor.
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