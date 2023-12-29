Suudi Arabistan Yetkilileri Atatürk Tişörtlerine ve "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" Pankartına İzin Vermedi

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak finale saatler kala tüm spor dünyasının tepkisini çeken bir gelişme yaşandı. Spor muhabirlerinin aktardığına göre Suudi yetkililer maç öncesi seremonide giyilecek Atatürk tişörtleri ve Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün İngilizce'ye çevrildiği pankarta, ayrıca İstiklal Marşı'na izin vermedi. İki kulüpten de tepki ve açıklama geldi.