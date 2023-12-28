Fatih Terim'in Yunanistan'a Transferinde Acun Ilıcalı'nın Etkisi Var mı? Acun Ilıcalı'dan Açıklama Geldi

Galatasaray ve Milli Takımın eski teknik direktörü Fatih Terim’in Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos ile görüşmesine ve anlaşmasına aracı olduğu iddia edilen TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Patronlar Dünyası’na açıklama yapan Acun Ilıcalı “Bu transferde evet aracı oldum. Transfer görüşmesi de İstanbul’da benim evimde gerçekleşti” dedi.

İşte detaylar…