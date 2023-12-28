Fatih Terim'in Yunanistan'a Transferinde Acun Ilıcalı'nın Etkisi Var mı? Acun Ilıcalı'dan Açıklama Geldi
Fatih Terim'in Yunanistan'a Transferinde Acun Ilıcalı'nın Etkisi Var mı? Acun Ilıcalı'dan Açıklama Geldi
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Galatasaray ve Milli Takımın eski teknik direktörü Fatih Terim’in Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos ile görüşmesine ve anlaşmasına aracı olduğu iddia edilen TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Patronlar Dünyası’na açıklama yapan Acun Ilıcalı “Bu transferde evet aracı oldum. Transfer görüşmesi de İstanbul’da benim evimde gerçekleşti” dedi.
İşte detaylar…
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Fatih Terim’in Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos’a transferi büyük yankı uyandırdı. Ayrıca transfer beraberinde de birçok iddiayı beraberinde getirdi.
Bu iddialar arasında Acun Medya’nın patronu Acun Ilıcalı’nın transferde etkisinin olduğu da yer aldı.
Acun Ilıcalı transfer süreciyle ilgili olarak Patronlar Dünyası’na açıklamalarda bulundu.
İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları:
“Başkanı Giannis Alafouzus da Fatih Terim de çok yakın dostum. Giannis Alafouzus’un sahibi olduğu SKAİ TV’de Mr. Survivor programını çekiyoruz. Program 6 yıldır 1 numarada. Tanışıklığımız bu programla başladı. Kendisiyle Survivor dışında herhangi bir iş ortaklığımız yok”
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“Panathinaikos Başkanı Alafouzus ile görüşürken Fatih Terim’in adı gündeme geldi. Bu transferde evet aracı oldum. Transfer görüşmesi de İstanbul’da benim evimde gerçekleşti. Sonuç olarak ikisi de yakın dostum.”
“Fatih Terim gibi geçmişi başarılarla dolu bir teknik direktörün transferinde etkim olduysa ne mutlu bana.”
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