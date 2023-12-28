Mauro Icardi'nin Maske Takıp Profil Fotoğrafını Yaralı Aslanla Değiştirmesine Gelen Farklı Yorumlar

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin önüne Mauro Icardi'nin göz altının morardığı fotoğraf damga vurmuştu. Bir müdahale sonrası mı oldu ya da kale direğine çarparak mı tartışmaları devam ederken, Mauro Icardi'nin Süper Kupa Finali'ne maskeyle çıkacağı öğrenildi. Mauro Icardi, Instagram'daki profil fotoğrafını yaralı aslanla değiştirince sosyal medyanın gündeminde yine Arjantinli yıldız vardı.