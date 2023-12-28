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Galatasaray , Fenerbahçe
Mauro Icardi'nin Maske Takıp Profil Fotoğrafını Yaralı Aslanla Değiştirmesine Gelen Farklı Yorumlar

Mauro Icardi'nin Maske Takıp Profil Fotoğrafını Yaralı Aslanla Değiştirmesine Gelen Farklı Yorumlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:58

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin önüne Mauro Icardi'nin göz altının morardığı fotoğraf damga vurmuştu. Bir müdahale sonrası mı oldu ya da kale direğine çarparak mı tartışmaları devam ederken, Mauro Icardi'nin Süper Kupa Finali'ne maskeyle çıkacağı öğrenildi. Mauro Icardi, Instagram'daki profil fotoğrafını yaralı aslanla değiştirince sosyal medyanın gündeminde yine Arjantinli yıldız vardı.

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Galatasaray resmi hesabı, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçından sonra moraran gözünü kamuoyu ile paylaşmıştı.

Galatasaray resmi hesabı, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçından sonra moraran gözünü kamuoyu ile paylaşmıştı.
twitter.com

Fenerbahçe ise bu gönderiyi alıntılayarak Mauro Icardi'nin kale direğine çarptığını iddia etmişti.

Fenerbahçe ise bu gönderiyi alıntılayarak Mauro Icardi'nin kale direğine çarptığını iddia etmişti.
twitter.com

Bu tartışmalar devam ederken Mauro Icardi'nin Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye karşı maskeyle çıkacağı öğrenildi.

Bu tartışmalar devam ederken Mauro Icardi'nin Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye karşı maskeyle çıkacağı öğrenildi.

Son olarak Mauro Icardi, Instagram'da profil fotoğrafını değiştirdi.

Son olarak Mauro Icardi, Instagram'da profil fotoğrafını değiştirdi.

Bir tarafı yaralı aslan, diğer tarafında kendisinin olduğu profil fotoğrafıyla taraftarlara mesaj verdi Mauro Icardi.

Bir tarafı yaralı aslan, diğer tarafında kendisinin olduğu profil fotoğrafıyla taraftarlara mesaj verdi Mauro Icardi.
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Icardi'nin paylaşımlarına ve profil fotoğrafını değiştirmesine gelen tepkiler şöyleydi👇

Icardi'nin paylaşımlarına ve profil fotoğrafını değiştirmesine gelen tepkiler şöyleydi👇
twitter.com

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twitter.com
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Sizce Icardi Fenerbahçe'ye gol atabilecek mi? Yorumlarda buluşalım!

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Erol Kayar

Volkana tuğla atıldı gitti hakeme verdi mk bu ne ağladı lan böyle

MervedenizG

Kedi k*çını görmüş yara sanmış😂

Kılıç

bravo 💙💛

Kılıç

o yapmıyor wandagil de yapmıyor.. erdem timurlenk yapıyor..