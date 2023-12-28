Hangi Efsane Derbi Futbolcususun?

Sahada ve saha dışında adeta bir general olurdun. Rakipleri hırsınla korkutur, takım arkadaşlarını motive eder, sahada gezinen bir gladyatöre dönüşürdün. Rakip takım taraftarları seni pek hoş karşılamasa da kendi taraftarın bağrına basardı. Senin oynadığın derbileri izlemek bile büyük bir keyif olurdu.