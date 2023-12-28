Görüş Bildir
Haberler
Test
Hangi Efsane Derbi Futbolcususun?

Hangi Efsane Derbi Futbolcususun?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 08:44

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi denilince herkesin unutamadığı efsane bir futbolcu vardır. Eğer sen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynasaydın hangi efsane futbolcu olurdun?

Sorunun cevabını merak ediyorsan, başlıyoruz🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hangi takımlı olduğunu sorarak başlayalım!

2. Maç günü sabahına uyandığında nasıl hissedersin?

2. Maç günü sabahına uyandığında nasıl hissedersin?

3. Hangi görevde oynarken kendini daha iyi hissediyorsun?

3. Hangi görevde oynarken kendini daha iyi hissediyorsun?

4. Derbide gol attığını düşün. Gol sevincin nasıl olurdu?

4. Derbide gol attığını düşün. Gol sevincin nasıl olurdu?

5. Rakip takımın en tehlikeli futbolcusunu tutma görevi sana verildi diyelim...

5. Rakip takımın en tehlikeli futbolcusunu tutma görevi sana verildi diyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Futbolcu olsaydın seni nasıl tanımlardık?

6. Futbolcu olsaydın seni nasıl tanımlardık?

7. Derbide son dakikada galibiyet golünü atmak için penaltı noktasının başına geçtin...

7. Derbide son dakikada galibiyet golünü atmak için penaltı noktasının başına geçtin...

8. Sahada olsaydın rakibinde en çekindiğin futbolcu hangisi olurdu?

8. Sahada olsaydın rakibinde en çekindiğin futbolcu hangisi olurdu?

9. Yıldız futbolcu olsaydın sosyal medya hesabını nasıl kullanırdın?

9. Yıldız futbolcu olsaydın sosyal medya hesabını nasıl kullanırdın?

10. Derbide haksız bir sarı kart gördüğünüzü düşünüyorsun. Ne yapardın?

10. Derbide haksız bir sarı kart gördüğünüzü düşünüyorsun. Ne yapardın?
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Yenilgi sonrası genellikle kendinizi nasıl hissediyorsun?

11. Yenilgi sonrası genellikle kendinizi nasıl hissediyorsun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen "Okan Buruk"sun!

Sen "Okan Buruk"sun!

Saha içerisinde bitmek tükenmek bilmeyen enerjinle maça tesir eder, takım arkadaşlarına mücadeleye devam etmeleri için motivasyon verirdin. Taraftarlar senin gibi futbolcuya sahip oldukları için taraftarların kendilerini şanslı hissederlerdi. Hem çalışkan hem centilmen yapınla saha içinde ve dışında herkesin saygısını kazanırdın!

Sen "Tuncay Şanlı"sın!

Sen "Tuncay Şanlı"sın!

Saha içerisinde bitmek tükenmek bilmeyen enerjinle maça tesir eder, takım arkadaşlarına mücadeleye devam etmeleri için motivasyon verirdin. Taraftarlar senin gibi futbolcuya sahip oldukları için taraftarların kendilerini şanslı hissederlerdi. Hem çalışkan hem centilmen yapınla saha içinde ve dışında herkesin saygısını kazanırdın!

Sen "Fernando Muslera"sın!

Sen "Fernando Muslera"sın!

Rakiplerin sana saygı duydukları kadar senden çekinirlerdi! Saha içerisinde olman bile başarı için çoğu zaman yeterdi. Kritik müdahalelerinle maçın sonucuna etki eder ve takımının galip gelmesi için elinden geleni yapardın. Yenilseniz bile taraftarın hep arkanda olurdu!

Sen "Diego Lugano"sun!

Sen "Diego Lugano"sun!

Rakiplerin sana saygı duydukları kadar senden çekinirlerdi! Saha içerisinde olman bile başarı için çoğu zaman yeterdi. Kritik müdahalelerinle maçın sonucuna etki eder ve takımının galip gelmesi için elinden geleni yapardın. Yenilseniz bile taraftarın hep arkanda olurdu!

Sen "Wesley Sneijder"sin!

Sen "Wesley Sneijder"sin!

Takımının simgelerinden biri olurdun. Senin varlığın sayesinde Galatasaray maça 1-0 önde başlardı. Ceza sahası içinde ve dışında yaratıcılığının yanı sıra oyun kurulumunda da yer alırdın. Takımın kalbi sen olurdun. 90 dakika boyunca sahada görünmesen bile 'o an' geldiğinde işi bitirip fişi çekerdin. Milyonlarca Galatasaraylı senin adını haykırmaktan keyif alırdı.

Sen "Alex de Souza"sın!

Sen "Alex de Souza"sın!

Takımının simgelerinden birisi olurdun. Senin varlığın sayesinde Fenerbahçe maça 1-0 önde başlardı. Ceza sahası içindeki yaratıcılığını yanı sıra oyun kurulumunda da yer alırdın. Takımın kalbi sen olurdun. 90 dakika boyunca sahada görünmesen bile 'o an' geldiğinde işi bitirip fişi çekerdin. Milyonlarca Fenerbahçeli senin adını haykırmaktan keyif alırdı.

Sen "Felipe Melo"sun!

Sen "Felipe Melo"sun!

Sahada ve saha dışında adeta bir general olurdun. Rakipleri hırsınla korkutur, takım arkadaşlarını motive eder, sahada gezinen bir gladyatöre dönüşürdün. Rakip takım taraftarları seni pek hoş karşılamasa da kendi taraftarın bağrına basardı. Senin oynadığın derbileri izlemek bile büyük bir keyif olurdu.

Sen "Volkan Demirel"sin!

Sen "Volkan Demirel"sin!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın