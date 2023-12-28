Hangi Efsane Derbi Futbolcususun?
Hangi Efsane Derbi Futbolcususun?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi denilince herkesin unutamadığı efsane bir futbolcu vardır. Eğer sen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynasaydın hangi efsane futbolcu olurdun?
Sorunun cevabını merak ediyorsan, başlıyoruz🚀
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1. Hangi takımlı olduğunu sorarak başlayalım!
2. Maç günü sabahına uyandığında nasıl hissedersin?
3. Hangi görevde oynarken kendini daha iyi hissediyorsun?
4. Derbide gol attığını düşün. Gol sevincin nasıl olurdu?
5. Rakip takımın en tehlikeli futbolcusunu tutma görevi sana verildi diyelim...
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6. Futbolcu olsaydın seni nasıl tanımlardık?
7. Derbide son dakikada galibiyet golünü atmak için penaltı noktasının başına geçtin...
8. Sahada olsaydın rakibinde en çekindiğin futbolcu hangisi olurdu?
9. Yıldız futbolcu olsaydın sosyal medya hesabını nasıl kullanırdın?
10. Derbide haksız bir sarı kart gördüğünüzü düşünüyorsun. Ne yapardın?
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11. Yenilgi sonrası genellikle kendinizi nasıl hissediyorsun?
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