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Yüzde Kaç Fenerbahçeli, Yüzde Kaç Galatasaraylısın?

Yüzde Kaç Fenerbahçeli, Yüzde Kaç Galatasaraylısın?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 18:31

Taraftarlığınızı ölçmek haddimize olmasa da derbi öncesi yüzünüzü gülümsetecek, sizi maziye daldıracak sorular ve fotoğraflarla karşınızdayız. Bakalım yüzde kaç Fenerbahçeli, yüzde kaç Galatasaraylısın!

Hakem düdüğünü çaldı, maç başladı🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hangi takımlıyız?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Şu an Galatasaray'ın kalesini kim koruyor?

Geçen sezon Galatasaray formasıyla en çok golü kim attı?

Okan Buruk Galatasaray'da teknik direktör olarak kaç kupa kazandı?

Okan Buruk Galatasaray'da teknik direktör olarak kaç kupa kazandı?

Hangi teknik direktörün Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti yok?

Hangi futbolcu Fenerbahçe'ye Galatasaray forması altında gol atamadı?

Sen %100 Galatasaraylısın!

Sen %100 Galatasaraylısın!

Galatasaray'ı hayatının merkezine koyan sarı kırmızı aşığısın! Arkadaş gruplarında sana 'Ali Sami Yen'den bile daha Galatasaraylı' diyorlarmış. Bu testi arkadaşlarına yolla, senin gibi %100 Galatasaraylı var mıymış öğren!

%0 Galatasaraylısın🥹

%0 Galatasaraylısın🥹

Lütfen kendine gel. İnsan kalecisini de bilmez mi yahu! Neyse bir hak daha verelim. Bu kez daha dikkatli olalım lütfen. Bu cevabı kimse görmedi, aramızda hepsi...

%20 Galatasaraylısın😒

%20 Galatasaraylısın😒

'Aşkın olayım' şarkısını kimin dinlettiğini de mi düşünmedin? Yani üzülmedik değil, üzüldük ama senin daha iyi bir taraftar olduğunu biliyoruz. Sadece dikkatsizliğine denk geldi.

%40 Galatasaraylısın👎

%40 Galatasaraylısın👎

Daha iyisini yapabileceğini sen de ben de çok iyi biliyoruz. Belki de futbolla aran o kadar da iyi değildir, belki Galatasaray'ı o kadar da önemsemiyor olabilirsin. Ne diyebiliriz ki...

%60 Galatasaraylısın🥲

%60 Galatasaraylısın🥲

Yeterli seviyede Galatasaraylılık barınıyor bünyede. Bu sorularda biraz daha dikkatli olsan kesinlikle cevabı bilirdin. Olsun bardağın dolu tarafından bakmak lazım.

%80 Galatasaraylısın😍

%80 Galatasaraylısın😍

Bak bakalım yelelerin çıkmış mı? Sen Galatasaray'ı yakından takip eden, hayatının bir parçası yapan birisin. Hayatta tuttuğun takımdan daha fazla öncelediğin şeyler var gibi. Neden bu oran %100 olmasın ki?

Şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu kimdi?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde en çok hangi tura kadar yükselmiştir?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde en çok hangi tura kadar yükselmiştir?

Hangi futbolcu Fenerbahçe forması altında Galatasaray'a gol atamadı?

Hangi teknik direktörün Fenerbahçe'nin başındayken Galatasaray'a karşı galibiyeti yok?

%0 Fenerbahçelisin🥹

%0 Fenerbahçelisin🥹

Takımın başındaki hocasını bilmiyorsan ne diyelim ki şimdi sana? Ah sana, vah sana... Belli ki dikkatsizliğine denk gelmiş. Bu soruyu bilemediğini kimse bilmeyecek. Baştan başlayabilirsin yavaşça.

%20 Fenerbahçelisin😒

%20 Fenerbahçelisin😒

Fenerbahçe'yi bundan daha çok sevdiğine eminiz. Kaydırma yapmış olabilirsin çünkü %20 senin gibi bir Fenerbahçeli için çok düşük. Bilemediğin soru senin klasına yakışmadı açıkçası.

%40 Fenerbahçelisin👎

%40 Fenerbahçelisin👎

Tarihle aramız pek iyi değil gibi ama olsun. Böyle böyle öğreniyoruz şanlı kulübümüzün tarihini. Bir daha bak, odaklan. Volkan Demirel'i düşün... Bu soruyu bilemediğini görse çok üzülürdü.

%60 Fenerbahçelisin🥲

%60 Fenerbahçelisin🥲

Neredeyse dolu dizgin gidiyorduk değil mi... Ufak bir hata yaptın sadece, %60 Fenerbahçeli olmak da başarıdır ama sanki daha iyisini yapabilirdin. Bir anlık dikkatsizliğin kurbanı oldun sen. Olsun bardağın dolu tarafından bakmak lazım.

%80 Fenerbahçelisin😍

%80 Fenerbahçelisin😍

Aşkınla coşkunla sen çok yaşa!!! Fenerbahçeli olmaktan aldığın keyfi başka bir şeyden alamıyorsun öyle değil mi? Hayatında belli ki daha önemli şeyler var yoksa %80 senin gibi bir Fenerbahçeli için az bile.

%100 Fenerbahçelisin!

%100 Fenerbahçelisin!

Sen Fenerbahçe'nin ta kendisi olmuşsun! Gecen-gündüzün her şeyin Fenerbahçe. Sarı-lacivert renklere gönül vermişsin. Sen artık Fenerbahçe'nin bir neferi, bir fenerisin. Bu testi arkadaşlarına yolla, senin gibi %100 Fenerbahçeli var mıymış öğren!

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BlueCraving

Tabi ki 💯 💛💙

Tehuti

belhanda galatasaray formasıyla hiç gol atmadı dersen %100 çıkıyor. yapacağınız teste ben sizin..

kimseokjinnie

%100 GALATASARAAY ❤💛