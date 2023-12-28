Yüzde Kaç Fenerbahçeli, Yüzde Kaç Galatasaraylısın?
Yüzde Kaç Fenerbahçeli, Yüzde Kaç Galatasaraylısın?
Taraftarlığınızı ölçmek haddimize olmasa da derbi öncesi yüzünüzü gülümsetecek, sizi maziye daldıracak sorular ve fotoğraflarla karşınızdayız. Bakalım yüzde kaç Fenerbahçeli, yüzde kaç Galatasaraylısın!
Hakem düdüğünü çaldı, maç başladı🚀
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Hangi takımlıyız?
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Tabi ki 💯 💛💙
belhanda galatasaray formasıyla hiç gol atmadı dersen %100 çıkıyor. yapacağınız teste ben sizin..
%100 GALATASARAAY ❤💛