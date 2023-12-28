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Dümdüz Döner Ekmeğe Hasret Kalanlardan Yeni Asgari Ücretteki 2 Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dümdüz Döner Ekmeğe Hasret Kalanlardan Yeni Asgari Ücretteki 2 Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.12.2023 - 18:01

Bakalım Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi tweetler güldürmüş, sosyal medyanın lokomotifi Twitter'da kimler etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Cannes davası hakkında bilgisi olmayanlar da var.

Cannes davası hakkında bilgisi olmayanlar da var.
twitter.com

Şimdilik...

Şimdilik...
twitter.com

Biraz kedi salalım.

Biraz kedi salalım.
twitter.com

Bu kadar değerli miyiz?

Bu kadar değerli miyiz?
twitter.com
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Harbie Girl

Harbie Girl
twitter.com

O hareketin hatırası var.

O hareketin hatırası var.
twitter.com

Tam olarak budur!

Tam olarak budur!
twitter.com

Biraz da yeni asgari ücreti yorumlayalım.

Hele sondaki 2 lira...

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Acayip bir ülkeyiz.

Acayip bir ülkeyiz.
twitter.com

Şu haberi hatırlarsınız.

Şu haberi hatırlarsınız.
twitter.com

Hadise'den de ilginç bir gönderme gelmiş.

Hadise'den de ilginç bir gönderme gelmiş.
twitter.com

Biraz hanımcılık...

Biraz hanımcılık...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Dünün viralleri ve diğerleri 👇

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