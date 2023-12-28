Dümdüz Döner Ekmeğe Hasret Kalanlardan Yeni Asgari Ücretteki 2 Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dümdüz Döner Ekmeğe Hasret Kalanlardan Yeni Asgari Ücretteki 2 Liraya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış, hangi tweetler güldürmüş, sosyal medyanın lokomotifi Twitter'da kimler etkileşime doymuş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım!
Cannes davası hakkında bilgisi olmayanlar da var.
Şimdilik...
Biraz kedi salalım.
Bu kadar değerli miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Harbie Girl
O hareketin hatırası var.
Tam olarak budur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Acayip bir ülkeyiz.
Şu haberi hatırlarsınız.
Hadise'den de ilginç bir gönderme gelmiş.
Biraz hanımcılık...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda