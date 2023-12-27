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Çocuklarıyla Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Anne Babalar

Çocuklarıyla Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Anne Babalar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.12.2023 - 18:06

Çocuk bireylerin kafa yapısı biz büyüklerden biraz daha farklı. Kimi zaman olaylara oldukça absürt, kimi zaman da yaşlarından beklenmeyecek olgunlukta yanıtları olabiliyor. Tabii bu tahmin edilemezlikleri ve her an sürpriz bir tepki vermeye meyilli olmaları onları daha eğlenceli kılıyor. Anne babalar da sosyal medya hesaplarından sağolsun bunları paylaşıyor hem kendileri eğleniyor hem de bizi eğlendiriyor.

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Yeter ki sinir krizleri geçsin...

Yeter ki sinir krizleri geçsin...
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Sahteciliğe de başlanmış.

Sahteciliğe de başlanmış.
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Çok ilginç varlıklar.

Çok ilginç varlıklar.
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Bazen inatları tutabiliyor.

Bazen inatları tutabiliyor.
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Bu sefer haklı gibi.

Bu sefer haklı gibi.
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Eğitimini alması lazım.

Eğitimini alması lazım.
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👇

👇
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Ekonomiyi çözecek o reçete.

Ekonomiyi çözecek o reçete.
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Tam küsememiş.

Tam küsememiş.
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👇
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Çok ilginç yanıtlar var.

Çok ilginç yanıtlar var.
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İnşallah.

İnşallah.
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Arada hayatı sorgulatıyorlar.

Arada hayatı sorgulatıyorlar.
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👇

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Çok tatlı.

Çok tatlı.
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Kız erkek evlat farkı.

Kız erkek evlat farkı.
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Devam etseydiniz.

Devam etseydiniz.
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