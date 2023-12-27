Çocuklarıyla Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Anne Babalar

Çocuk bireylerin kafa yapısı biz büyüklerden biraz daha farklı. Kimi zaman olaylara oldukça absürt, kimi zaman da yaşlarından beklenmeyecek olgunlukta yanıtları olabiliyor. Tabii bu tahmin edilemezlikleri ve her an sürpriz bir tepki vermeye meyilli olmaları onları daha eğlenceli kılıyor. Anne babalar da sosyal medya hesaplarından sağolsun bunları paylaşıyor hem kendileri eğleniyor hem de bizi eğlendiriyor.