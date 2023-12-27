Çocuklarıyla Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Anne Babalar
Çocuklarıyla Yaşadıkları Tuhaf Diyalogları Anlatarak Güldüren Anne Babalar
Çocuk bireylerin kafa yapısı biz büyüklerden biraz daha farklı. Kimi zaman olaylara oldukça absürt, kimi zaman da yaşlarından beklenmeyecek olgunlukta yanıtları olabiliyor. Tabii bu tahmin edilemezlikleri ve her an sürpriz bir tepki vermeye meyilli olmaları onları daha eğlenceli kılıyor. Anne babalar da sosyal medya hesaplarından sağolsun bunları paylaşıyor hem kendileri eğleniyor hem de bizi eğlendiriyor.
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Yeter ki sinir krizleri geçsin...
Sahteciliğe de başlanmış.
Çok ilginç varlıklar.
Bazen inatları tutabiliyor.
Bu sefer haklı gibi.
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Eğitimini alması lazım.
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Ekonomiyi çözecek o reçete.
Tam küsememiş.
👇
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Çok ilginç yanıtlar var.
İnşallah.
Arada hayatı sorgulatıyorlar.
👇
Çok tatlı.
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Kız erkek evlat farkı.
Devam etseydiniz.
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