Çocukların Garip İsteklerinden Dünyanın En Dik Amfisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çocukların Garip İsteklerinden Dünyanın En Dik Amfisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salı gününü neşelendiren paylaşımlara güzelce göz atalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bu kadarı fazla.
Sonunda gerçek ismini kullanmaya başlamış.
Bunu kastetmiş olabilirler mi?
Olur öyle arada.
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Marketçiliğin Necip Uysal'ı.
Kesin!
Ruhumuz kalmamıştır.
Yakışır!
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Gladyatör mü dövüştürüyorsunuz?
Kapatıyoruz.
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