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Çocukların Garip İsteklerinden Dünyanın En Dik Amfisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çocukların Garip İsteklerinden Dünyanın En Dik Amfisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.12.2023 - 18:33

Salı gününü neşelendiren paylaşımlara güzelce göz atalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bu kadarı fazla.

Bu kadarı fazla.
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Sonunda gerçek ismini kullanmaya başlamış.

Sonunda gerçek ismini kullanmaya başlamış.
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Bunu kastetmiş olabilirler mi?

Bunu kastetmiş olabilirler mi?
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Olur öyle arada.

Olur öyle arada.
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Marketçiliğin Necip Uysal'ı.

Marketçiliğin Necip Uysal'ı.
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Kesin!

Kesin!
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Ruhumuz kalmamıştır.

Ruhumuz kalmamıştır.
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Yok böyle bir sevinç.

Yakışır!

Yakışır!
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👇

👇
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Gladyatör mü dövüştürüyorsunuz?

Gladyatör mü dövüştürüyorsunuz?
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Kapatıyoruz.

Kapatıyoruz.
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Ama şöyle seçeneklerimiz de mevcut.

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