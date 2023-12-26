Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Yunan Ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile Anlaşmasını Mizahla Harmanlayan Kişilerden Eğlenceli Paylaşımlar!

Yunan Ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile Anlaşmasını Mizahla Harmanlayan Kişilerden Eğlenceli Paylaşımlar!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 14:55

Baklava, ayran, yoğurt, güveç, dolma, Türk kahvesi yerine Yunan kahvesi demeler derken Yunanlar en sonunda Fatih Terim'i de çaldı. Yunan ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile anlaşması haliyle goygoycuları dile getirdi. Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olması haberine gelen komik yorumlarla karşınızdayız.

Hazırsanız başlayalım🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Basketbol şubesi için Ergin Ataman ile çalışan Panathinaikos, futbol şubesinin başına Fatih Terim’i getirmek üzere.

Basketbol şubesi için Ergin Ataman ile çalışan Panathinaikos, futbol şubesinin başına Fatih Terim’i getirmek üzere.

İçeriğimizde bundan bahsetmiştik. Gelin şimdi goygoylara göz atalım👇

1. Hadi bakalım.

1. Hadi bakalım.
twitter.com

2. Arkadaşlar bismillah, ne ara evi oldu Fatih Terim'in?

2. Arkadaşlar bismillah, ne ara evi oldu Fatih Terim'in?
twitter.com

3. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik...

3. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik...
twitter.com

4.

4.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Great Alexander mı, Büyük İskender mi?

5. Great Alexander mı, Büyük İskender mi?
twitter.com

6. Öyle demeyelim komşumuza.

6. Öyle demeyelim komşumuza.
twitter.com

7. Bir daha düşünün.

7. Bir daha düşünün.
twitter.com

8. Başka misyon yükleyenler de var tabii.

8. Başka misyon yükleyenler de var tabii.
twitter.com

9. Neden olmasın?

9. Neden olmasın?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Komşi maçları nasıl izleyeceğiz?

10. Komşi maçları nasıl izleyeceğiz?
twitter.com

11. Taviz tavizi doğurur.

11. Taviz tavizi doğurur.
twitter.com

12. Tanrı olarak😂

12. Tanrı olarak😂
twitter.com

13. O kadar değil hocam, o kadar değil.

13. O kadar değil hocam, o kadar değil.
twitter.com

14. Imparateus.

14. Imparateus.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Anlaşma gerçekleştiğinde tekrar görüşmek üzere 👋

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?