Yunan Ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile Anlaşmasını Mizahla Harmanlayan Kişilerden Eğlenceli Paylaşımlar!

Baklava, ayran, yoğurt, güveç, dolma, Türk kahvesi yerine Yunan kahvesi demeler derken Yunanlar en sonunda Fatih Terim'i de çaldı. Yunan ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile anlaşması haliyle goygoycuları dile getirdi. Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olması haberine gelen komik yorumlarla karşınızdayız.

Hazırsanız başlayalım🚀