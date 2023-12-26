Yunan Ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile Anlaşmasını Mizahla Harmanlayan Kişilerden Eğlenceli Paylaşımlar!
Yunan Ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile Anlaşmasını Mizahla Harmanlayan Kişilerden Eğlenceli Paylaşımlar!
Baklava, ayran, yoğurt, güveç, dolma, Türk kahvesi yerine Yunan kahvesi demeler derken Yunanlar en sonunda Fatih Terim'i de çaldı. Yunan ekibi Panathinaikos'un Fatih Terim ile anlaşması haliyle goygoycuları dile getirdi. Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olması haberine gelen komik yorumlarla karşınızdayız.
Hazırsanız başlayalım🚀
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Basketbol şubesi için Ergin Ataman ile çalışan Panathinaikos, futbol şubesinin başına Fatih Terim’i getirmek üzere.
1. Hadi bakalım.
2. Arkadaşlar bismillah, ne ara evi oldu Fatih Terim'in?
3. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik...
4.
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5. Great Alexander mı, Büyük İskender mi?
6. Öyle demeyelim komşumuza.
7. Bir daha düşünün.
8. Başka misyon yükleyenler de var tabii.
9. Neden olmasın?
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10. Komşi maçları nasıl izleyeceğiz?
11. Taviz tavizi doğurur.
12. Tanrı olarak😂
13. O kadar değil hocam, o kadar değil.
14. Imparateus.
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Anlaşma gerçekleştiğinde tekrar görüşmek üzere 👋
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