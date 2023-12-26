Google Bard Süper Kupa'yı Kimin Kazanacağını Tahmin Etti: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

'İşte maç için bazı olası skorlar:

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

Hangi skor olursa olsun, bu maç Süper Lig'in iki güçlü takımı arasında oynanacak olması nedeniyle çok çekişmeli geçecek ve Türk futbolseverlere keyifli bir maç izletecektir.'