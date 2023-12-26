Google Bard Süper Kupa'yı Kimin Kazanacağını Tahmin Etti: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
Google Bard Süper Kupa'yı Kimin Kazanacağını Tahmin Etti: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Lig maçında Kadıköy'de yenişemeyen ezeli rakipler bu kez kozlarını Süper Kupa Finali'nde paylaşacak. 'Süper Kupa Finali'ni kim kazanır? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?' sorusunu Google'ın yapay zekası Google Bard'a sorduk.
Google Bard, Süper Kupa Finali için neler söyledi birlikte bakalım!
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali için Google Bard'a bazı sorular sorduk ve kupayı kimin kazanacağına tahminlerde bulunmasını istedik.
"Galatasaray'ın daha favori olduğunu düşündüğüm için, maçta Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını tahmin ediyorum. İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapatabilir. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısı artabilir ve beraberlik golünü bulabilir. Ancak, Galatasaray'ın son dakikalarda bulduğu gol ile maçı kazanacağını düşünüyorum."
"Tahminim, maçta 5-7 sarı kart çıkacağı yönünde. Hatta, bir kırmızı kart çıkma ihtimali de var. Özellikle, maçta gerginlik artarsa, kırmızı kart çıkması daha olası."
"Galatasaray'da Nelsson, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı karta yakın isimler."
Google'ın yapay zekası Bard'a göre galibiyet alarak üç puanı cebine koyan takım yüzde 55 ihtimalle Fenerbahçe, yüzde 40 ihtimalle Galatasaray olacaktı. Fakat karşılaşma 0-0 sona ermişti.
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Bakalım bu kez Google Bard sonucu bilecek mi?
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Bir Fenerli olarak söylüyorum lig maçında iki takım da berbat oynadı kupa maçı da böyle olur gibi şimdiden iki takıma da bolşans diliyorum gönlüm tabi ki fen... Devamını Gör
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Arap seviciler yüzünden düştünügümüz duruma bak. Cumhuriyet'in 100.yilinda dünya derbisini git arabistanda oynat. bu olaylar tarihe geçiyor. Ve oy verenler... Devamını Gör
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