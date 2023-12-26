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Google Bard Süper Kupa'yı Kimin Kazanacağını Tahmin Etti: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Google Bard Süper Kupa'yı Kimin Kazanacağını Tahmin Etti: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 10:35

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Lig maçında Kadıköy'de yenişemeyen ezeli rakipler bu kez kozlarını Süper Kupa Finali'nde paylaşacak. 'Süper Kupa Finali'ni kim kazanır? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?' sorusunu Google'ın yapay zekası Google Bard'a sorduk. 

Google Bard, Süper Kupa Finali için neler söyledi birlikte bakalım!

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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali için Google Bard'a bazı sorular sorduk ve kupayı kimin kazanacağına tahminlerde bulunmasını istedik.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali için Google Bard'a bazı sorular sorduk ve kupayı kimin kazanacağına tahminlerde bulunmasını istedik.

Google Bard'ın verdiği yanıtlar şöyleydi👇

"Galatasaray'ın daha favori olduğunu düşündüğüm için, maçta Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını tahmin ediyorum. İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapatabilir. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısı artabilir ve beraberlik golünü bulabilir. Ancak, Galatasaray'ın son dakikalarda bulduğu gol ile maçı kazanacağını düşünüyorum."

"Galatasaray'ın daha favori olduğunu düşündüğüm için, maçta Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını tahmin ediyorum. İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapatabilir. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin baskısı artabilir ve beraberlik golünü bulabilir. Ancak, Galatasaray'ın son dakikalarda bulduğu gol ile maçı kazanacağını düşünüyorum."

'İşte maç için bazı olası skorlar:

Hangi skor olursa olsun, bu maç Süper Lig'in iki güçlü takımı arasında oynanacak olması nedeniyle çok çekişmeli geçecek ve Türk futbolseverlere keyifli bir maç izletecektir.'

"Tahminim, maçta 5-7 sarı kart çıkacağı yönünde. Hatta, bir kırmızı kart çıkma ihtimali de var. Özellikle, maçta gerginlik artarsa, kırmızı kart çıkması daha olası."

"Tahminim, maçta 5-7 sarı kart çıkacağı yönünde. Hatta, bir kırmızı kart çıkma ihtimali de var. Özellikle, maçta gerginlik artarsa, kırmızı kart çıkması daha olası."

'İşte maç için bazı olası sarı kart ve kırmızı kart sayısı tahminleri:

  • Sarı kart sayısı: 5-7

  • Kırmızı kart sayısı: 1'

"Galatasaray'da Nelsson, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı karta yakın isimler."

"Galatasaray'da Nelsson, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı karta yakın isimler."

'Maç, Süper Lig'in iki güçlü takımı arasında oynanacak olması nedeniyle çok çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor. Ancak, Galatasaray'ın kadrosunun daha dengeli olması ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı son 9 yılda kazanamaması nedeniyle, Galatasaray'ın kupayı kazanacağını düşünüyorum.'

Google Bard'a geçtiğimiz hafta oynanan derbiyi sormuştuk.

Google'ın yapay zekası Bard'a göre galibiyet alarak üç puanı cebine koyan takım yüzde 55 ihtimalle Fenerbahçe, yüzde 40 ihtimalle Galatasaray olacaktı. Fakat karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Google'ın yapay zekası Bard'a göre galibiyet alarak üç puanı cebine koyan takım yüzde 55 ihtimalle Fenerbahçe, yüzde 40 ihtimalle Galatasaray olacaktı. Fakat karşılaşma 0-0 sona ermişti.
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Bakalım bu kez Google Bard sonucu bilecek mi?

Bakalım bu kez Google Bard sonucu bilecek mi?

Sizce kupayı kim evine götürür? Yorumlarda buluşalım!

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Halil

Bir Fenerli olarak söylüyorum lig maçında iki takım da berbat oynadı kupa maçı da böyle olur gibi şimdiden iki takıma da bolşans diliyorum gönlüm tabi ki fen... Devamını Gör

1.Harald

💵💶💷💸

Fatih Yuva

Arap seviciler yüzünden düştünügümüz duruma bak. Cumhuriyet'in 100.yilinda dünya derbisini git arabistanda oynat. bu olaylar tarihe geçiyor. Ve oy verenler... Devamını Gör

mehmetth

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