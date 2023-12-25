Şahan Gökbakar İsmail Kartal'ı Hedef Aldı: "Rıdvan Dilmen'in Penaltı Dediği Pozisyona Bir Şey Yok Diyor"

Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında paylaşım yaptı. Okan Buruk'un ismini söylemek yerine 'Rakip takımın teknik direktörü' diyen İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarını eleştirdi.