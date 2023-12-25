Şahan Gökbakar İsmail Kartal'ı Hedef Aldı: "Rıdvan Dilmen'in Penaltı Dediği Pozisyona Bir Şey Yok Diyor"
Şahan Gökbakar İsmail Kartal'ı Hedef Aldı: "Rıdvan Dilmen'in Penaltı Dediği Pozisyona Bir Şey Yok Diyor"
Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında paylaşım yaptı. Okan Buruk'un ismini söylemek yerine 'Rakip takımın teknik direktörü' diyen İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarını eleştirdi.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinin ardından sarı-kırmızılı renklere gönül veren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarına dikkat çeken Şahan Gökbakar, deneyimli hocayı eleştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Rakip takımın hocası penaltı verilmedi diyor. Biz baktık, penaltı yoktu." demişti.
Galatasaraylı futbolcular için "Rakip sürekli kendini yere atarak, ikinci yarı zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştı."diyen İsmail Kartal'a Şahan Gökbakar'dan eleştiri geldi.
Şahan Gökbakar, ''Adını bildiği halde Okan hoca diyeceğine ''raaakip takımın teknik direktörü'' diyor... Herkesin penaltı dediği pozisyona 'Biz inceledik bir şey yok' diyor. Bir tek ne demiyor? 'Benim takımım evinde kaleyi bulan tek şut atamadı' demiyor." dedi.
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Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şöyleydi👇
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