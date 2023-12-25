Uğur Karakullukçu, Galatasaraylıların Penaltı Beklediği Pozisyon İçin Dövüşçü Kaan Kazgan'ı Aradı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Djiku-Icardi pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu. Yorumcu Uğur Karakullukçu, 'Djiku'nun Icardi'ye hamlesi boksta bile faul' diyerek pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti. Kendi adını taşıyan YouTube kanalında canlı yayın yapan Karakullukçu, UFC dövüşçüsü Kaan Kazgan'ı arayarak Djiku-Icardi pozisyonu için yorum istedi.