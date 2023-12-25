Uğur Karakullukçu, Galatasaraylıların Penaltı Beklediği Pozisyon İçin Dövüşçü Kaan Kazgan'ı Aradı
Uğur Karakullukçu, Galatasaraylıların Penaltı Beklediği Pozisyon İçin Dövüşçü Kaan Kazgan'ı Aradı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Djiku-Icardi pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu. Yorumcu Uğur Karakullukçu, 'Djiku'nun Icardi'ye hamlesi boksta bile faul' diyerek pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti. Kendi adını taşıyan YouTube kanalında canlı yayın yapan Karakullukçu, UFC dövüşçüsü Kaan Kazgan'ı arayarak Djiku-Icardi pozisyonu için yorum istedi.
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Derbi sonrası YouTube kanalında maçı değerlendiren Uğur Karakullukçu, Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon hakkında görüşünü merak ettiği Kaan Kazgan'ı aradı.
Djiku'nun Icardi'ye müdahalesini penaltı olarak değerlendiren Karakullukçu, bu hareketin boks ringinde faul sayılacağını öne sürdü.
Derbiye damga vuran Djiku-Icardi arasındaki pozisyon, Savaş Cebeci ile kavgasından sonra tüm Türkiye'nin tanıdığı UFC dövüşçüsü Kaan Kazgan'a soruldu.
Kaan Kazgan Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyon hakkında, "Net bir darbe var, ringde olsaydı puan verilirdi" yorumu yaptı.
Uğur Karakullukçu'nun İcardi’nin penaltı beklediği pozisyonunu değerlendirmesi için canlı yayında dövüşçü Kaan Kazgan’ı telefonla aradığı anlar👇
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