Yağmur Tanrısevsin Tribün Destekleriyle Galatasaraylı Sevgilisi Olduğu İddialarını Güçlendirdi

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in yepyeni bir aşka imza attığı iddia ediliyor. Hatta yine söylenenlere göre Tanrısevsin'in yeni aşkı, Galatasaray'ın başarılı futbolcularından bir tanesiymiş! Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu sevgilisini maçlarda yalnız bırakmayıp tribünlerden desteklerini gönderiyormuş...