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Yağmur Tanrısevsin Tribün Destekleriyle Galatasaraylı Sevgilisi Olduğu İddialarını Güçlendirdi

Yağmur Tanrısevsin Tribün Destekleriyle Galatasaraylı Sevgilisi Olduğu İddialarını Güçlendirdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.12.2023 - 11:23

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in yepyeni bir aşka imza attığı iddia ediliyor. Hatta yine söylenenlere göre Tanrısevsin'in yeni aşkı, Galatasaray'ın başarılı futbolcularından bir tanesiymiş! Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu sevgilisini maçlarda yalnız bırakmayıp tribünlerden desteklerini gönderiyormuş...

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Hem sosyal medyanın hem de magazinin sevilen isimlerinden bir tanesi de ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin.

Hem sosyal medyanın hem de magazinin sevilen isimlerinden bir tanesi de ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin.

Daha önce Pis Yedili, Adını Feriha Koydum, Güneşi Beklerken gibi fenomen dizilerde rol alan Tanrısevsin, şimdilerde daha çok sinema filmlerine yoğunlaşmış durumda.

2024 yılı ile birlikte hem Üçüncü Gün, hem de Yaşam Koçu filmlerinin vizyona girmesini bekleyen ünlü isim bu konuda çok heyecanlı olduğunu da dile getiriyor.

2024 yılı ile birlikte hem Üçüncü Gün, hem de Yaşam Koçu filmlerinin vizyona girmesini bekleyen ünlü isim bu konuda çok heyecanlı olduğunu da dile getiriyor.

Yaşam Koçu filminde Doğu Demirkol ile birlikte çalışan Tanrısevsin, komedi filmlerindeki başarısını bir kez daha seyircisine göstermek için hazır anlayacağınız.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tanrısevsin'in 3,2 milyon takipçisi bulunuyor. Kendisini genelde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşuyoruz.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tanrısevsin'in 3,2 milyon takipçisi bulunuyor. Kendisini genelde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşuyoruz.

Buna ekmek almaya gittiği kombinini paylaşmasını da örnek verebiliriz tabii. Bir ekmek için bu kadar şık olması, paylaşımının altında yorumları esprilere boğmuştu.

Diğer yandan magazinde bir süredir Yağmur Tanrısevsin hakkında herhangi bir aşk iddiası da görmüyorduk.

Diğer yandan magazinde bir süredir Yağmur Tanrısevsin hakkında herhangi bir aşk iddiası da görmüyorduk.

Hatta kendisi için bir dönem yaşadıklarını unutmak için 'hafıza sildirme yöntemine başvurdu' denmişti.

Fakat gündemde yeni ve bomba bir iddia var! Yağmur Tanrısevsin ve Galatasaraylı futbolcu Barış Alper sevgili diyorlar.

Fakat gündemde yeni ve bomba bir iddia var! Yağmur Tanrısevsin ve Galatasaraylı futbolcu Barış Alper sevgili diyorlar.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yağmur Tanrısevsin, gönlünü Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Barış Alper'e kaptırmış. Hatta bir süredir gizli yürüttükleri ilişkilerini saklamaktan da vazgeçmişler.

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Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım maçını tribünden izleyen Yağmur Tanrısevsin'in maça sevgilisi Barış Alper için gittiği söyleniyor hatta.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım maçını tribünden izleyen Yağmur Tanrısevsin'in maça sevgilisi Barış Alper için gittiği söyleniyor hatta.

Barış Alper, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım karşılaşmasını tribünden izlemiş ve paylaşım yapmıştı. Barış Alper, karşılaşmanın ilk 11'i içinde yer alıyordu.

Yağmur Tanrısevsin, çıkan iddiaların ardından böyle bir durum olmadığını ifade ettiği bir açıklama yazısı yayınladı.

Yağmur Tanrısevsin, çıkan iddiaların ardından böyle bir durum olmadığını ifade ettiği bir açıklama yazısı yayınladı.

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