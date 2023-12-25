Yağmur Tanrısevsin Tribün Destekleriyle Galatasaraylı Sevgilisi Olduğu İddialarını Güçlendirdi
Yağmur Tanrısevsin Tribün Destekleriyle Galatasaraylı Sevgilisi Olduğu İddialarını Güçlendirdi
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in yepyeni bir aşka imza attığı iddia ediliyor. Hatta yine söylenenlere göre Tanrısevsin'in yeni aşkı, Galatasaray'ın başarılı futbolcularından bir tanesiymiş! Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu sevgilisini maçlarda yalnız bırakmayıp tribünlerden desteklerini gönderiyormuş...
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Hem sosyal medyanın hem de magazinin sevilen isimlerinden bir tanesi de ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin.
2024 yılı ile birlikte hem Üçüncü Gün, hem de Yaşam Koçu filmlerinin vizyona girmesini bekleyen ünlü isim bu konuda çok heyecanlı olduğunu da dile getiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Tanrısevsin'in 3,2 milyon takipçisi bulunuyor. Kendisini genelde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşuyoruz.
Diğer yandan magazinde bir süredir Yağmur Tanrısevsin hakkında herhangi bir aşk iddiası da görmüyorduk.
Fakat gündemde yeni ve bomba bir iddia var! Yağmur Tanrısevsin ve Galatasaraylı futbolcu Barış Alper sevgili diyorlar.
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Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım maçını tribünden izleyen Yağmur Tanrısevsin'in maça sevgilisi Barış Alper için gittiği söyleniyor hatta.
Yağmur Tanrısevsin, çıkan iddiaların ardından böyle bir durum olmadığını ifade ettiği bir açıklama yazısı yayınladı.
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