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Çağatay Ulusoy, Adını Duyunca Köşe Bucak Kaçan Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'ı Takibe Aldı

Çağatay Ulusoy, Adını Duyunca Köşe Bucak Kaçan Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'ı Takibe Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 23:41

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile yollarını bu sene başında ayırmıştı. Ayrılıktan sonra adı başka isimlerle anılsa da Ulusoy, yeni bir aşka yelken açmamıştı. Son olarak Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı sosyal medyada takip ettiği ortaya çıktı. 

Üstelik Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca koşarak kaçtığı halde!

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Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan, fakat bir süredir televizyon ekranlarına ara veren ünlü isim yeni bir dizide yer almaya hazırlanıyor. Haliyle yaptığı en ufak hareket bile magazin gündeminden kaçmıyor!

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü isim, aldığı kilolar ve değişen imajıyla herkese mini bir şok yaşatmıştı.

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü isim, aldığı kilolar ve değişen imajıyla herkese mini bir şok yaşatmıştı.

Bir film projesi için kilo aldığını öğrendiğimiz Ulusoy, projenin iptal olmasıyla kilolarından da kurtulmuştu. Kendisini hep fit bildiğimiz Çağatay Ulusoy'u bu halde görmek ise hepimizi şaşırtmıştı.

Aslına bakarsanız bu sene içerisinde Çağatay Ulusoy birçok kez gündemimize geldi. Örneğin 7 yıllık ilişkisini bitirmesiyle...

Aslına bakarsanız bu sene içerisinde Çağatay Ulusoy birçok kez gündemimize geldi. Örneğin 7 yıllık ilişkisini bitirmesiyle...

Çağatay Ulusoy ve ünlü oyuncu Duygu Sarışın, tam 7 yıl boyunca dillere destan bir ilişki yaşamışlardı. Yakında evlenecekleri konuşulan çift, herkesi şaşırtarak ayrılık kararı almıştı.

Ayrılık kararının üstünden çok geçmeden Çağatay Ulusoy hakkında yeni aşk iddiaları da ortaya atılmıştı.

Ayrılık kararının üstünden çok geçmeden Çağatay Ulusoy hakkında yeni aşk iddiaları da ortaya atılmıştı.

Bu senenin başlarında Sarıyer'de bir mekana giden Ulusoy'un, orada meslektaşı İlkin Tüfekçi ile epey yakınlaştığı iddia edilmişti. Fakat bu işin aslı astarı ortaya çıkmadı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftimiz, ilişkilerine dair soruları yanıtlamaktan da kaçındı bu sürede.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftimiz, ilişkilerine dair soruları yanıtlamaktan da kaçındı bu sürede.
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Üstelik Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un adını duyunca koşarak uzaklaşmıştı resmen!

Üstelik Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un adını duyunca koşarak uzaklaşmıştı resmen!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sarışın, röportaj sırasında konu eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'a gelince soruyu yanıtsız bırakıp, koşarak kaçmıştı. Videoda basın mensuplarının oyuncunun peşinden gittiği de görülmüştü.

Burada yer vermiştik;

Tam da bu hareketin üstüne Çağatay Ulusoy'dan hiç beklenmedik bir hareket geldi!

Tam da bu hareketin üstüne Çağatay Ulusoy'dan hiç beklenmedik bir hareket geldi!

Gazete Magazin'in aktardığına göre, Çağatay Ulusoy eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı Instagram hesabından takip etmeye başladı.

Duygu Sarışın ise, kendisini yeniden takibe alan Çağatay Ulusoy'u henüz takip etmiyor.

Duygu Sarışın ise, kendisini yeniden takibe alan Çağatay Ulusoy'u henüz takip etmiyor.

Bakalım bu işin altından bir şeyler çıkacak mı?

Yoksa Çağatay Ulusoy'un eli mi çarptı? 😂

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Gülay Aydın

Çagatay'a hayır diyebilir mi..

paranoid

Der, bir kere demiş zaten bir daha niye evet desin? Sen der misin? Bu ilişkide herşeyini vermiş ve bitirmiş olan bence Duygu..Hakedememiş olan tarafta Çağata... Devamını Gör