Çağatay Ulusoy, Adını Duyunca Köşe Bucak Kaçan Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'ı Takibe Aldı
Çağatay Ulusoy, Adını Duyunca Köşe Bucak Kaçan Eski Sevgilisi Duygu Sarışın'ı Takibe Aldı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile yollarını bu sene başında ayırmıştı. Ayrılıktan sonra adı başka isimlerle anılsa da Ulusoy, yeni bir aşka yelken açmamıştı. Son olarak Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'ı sosyal medyada takip ettiği ortaya çıktı.
Üstelik Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca koşarak kaçtığı halde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü isim, aldığı kilolar ve değişen imajıyla herkese mini bir şok yaşatmıştı.
Aslına bakarsanız bu sene içerisinde Çağatay Ulusoy birçok kez gündemimize geldi. Örneğin 7 yıllık ilişkisini bitirmesiyle...
Ayrılık kararının üstünden çok geçmeden Çağatay Ulusoy hakkında yeni aşk iddiaları da ortaya atılmıştı.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftimiz, ilişkilerine dair soruları yanıtlamaktan da kaçındı bu sürede.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üstelik Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un adını duyunca koşarak uzaklaşmıştı resmen!
Tam da bu hareketin üstüne Çağatay Ulusoy'dan hiç beklenmedik bir hareket geldi!
Duygu Sarışın ise, kendisini yeniden takibe alan Çağatay Ulusoy'u henüz takip etmiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Çagatay'a hayır diyebilir mi..
Der, bir kere demiş zaten bir daha niye evet desin? Sen der misin? Bu ilişkide herşeyini vermiş ve bitirmiş olan bence Duygu..Hakedememiş olan tarafta Çağata... Devamını Gör