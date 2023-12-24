Hande Erçel'in Bambaşka Biri'nin Veda Pastasında Burak Deniz'i Bıçaklaması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Sezona hızlı bir giriş yapan Bambaşka Biri dizisi için yolun sonu göründü. Başrollerinde Burak Deniz ve Hande Erçel'in yer aldığı dizi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bambaşka Biri ekibi, sette kestikleri bir pastayla mini bir veda da düzenledi. Vedada Hande Erçel'in pastayı bıçaklaması ise kafalarda soru işareti bıraktı!