Hande Erçel'in Bambaşka Biri'nin Veda Pastasında Burak Deniz'i Bıçaklaması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı
Hande Erçel'in Bambaşka Biri'nin Veda Pastasında Burak Deniz'i Bıçaklaması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı
Sezona hızlı bir giriş yapan Bambaşka Biri dizisi için yolun sonu göründü. Başrollerinde Burak Deniz ve Hande Erçel'in yer aldığı dizi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bambaşka Biri ekibi, sette kestikleri bir pastayla mini bir veda da düzenledi. Vedada Hande Erçel'in pastayı bıçaklaması ise kafalarda soru işareti bıraktı!
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Bambaşka Biri, yeni sezonda FOX TV ekranlarındaki yerini aldı.
Hande Erçel'in Savcı Leyla olarak karşımıza çıktığı dizide, Burak Deniz ana haber bülteni sunucusu Kenan karakterine büründü.
Ancak gelin görün ki Bambaşka Biri'nin ekran ömrü düşünülen kadar uzun soluklu olmadı.
Bambaşka Biri, ekranlara gelecek son bölümüyle seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.
Fakat dikkatlerden kaçmadan o 'detay' Hande Erçel'in pasta üzerinde bulunan Burak Deniz'in fotoğrafını resmen bıçaklaması oldu! 😂
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Öncelikle pastanın bıçaklanma anını buraya bırakalım; 😂
Şimdi de gelin yorumlara bir bakalım! 👇🏻
Peki bu anlar bir spoiler olabilir mi?
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