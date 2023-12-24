Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hande Erçel'in Bambaşka Biri'nin Veda Pastasında Burak Deniz'i Bıçaklaması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Hande Erçel'in Bambaşka Biri'nin Veda Pastasında Burak Deniz'i Bıçaklaması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 17:44

Sezona hızlı bir giriş yapan Bambaşka Biri dizisi için yolun sonu göründü. Başrollerinde Burak Deniz ve Hande Erçel'in yer aldığı dizi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bambaşka Biri ekibi, sette kestikleri bir pastayla mini bir veda da düzenledi. Vedada Hande Erçel'in pastayı bıçaklaması ise kafalarda soru işareti bıraktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bambaşka Biri, yeni sezonda FOX TV ekranlarındaki yerini aldı.

Bambaşka Biri, yeni sezonda FOX TV ekranlarındaki yerini aldı.

Hande Erçel ve Burak Deniz'in yıllar sonra yeniden partner olduğu bu diziye ilgi ilk başlarda bir hayli fazlaydı. İkilinin yeniden partner olması, izleyenleri oldukça heyecanlandırdı.

Fakat bu heyecan fazla uzun sürmedi.

Hande Erçel'in Savcı Leyla olarak karşımıza çıktığı dizide, Burak Deniz ana haber bülteni sunucusu Kenan karakterine büründü.

Hande Erçel'in Savcı Leyla olarak karşımıza çıktığı dizide, Burak Deniz ana haber bülteni sunucusu Kenan karakterine büründü.

Bir cinayet davasıyla yolları kesişen bu ikili, zamanla kendilerini aşkın kollarında buldu. Cinayet davasının peşinden koşan Savcı Leyla'nın, daha doğrusu Hande Erçel'in oyunculuğunun eleştirilmesiyle dizi ilk bölümlerinde bir hayli dikkat çekti.

Ancak gelin görün ki Bambaşka Biri'nin ekran ömrü düşünülen kadar uzun soluklu olmadı.

Ancak gelin görün ki Bambaşka Biri'nin ekran ömrü düşünülen kadar uzun soluklu olmadı.

Yurtdışında da ilgiyle takip edilen dizi, ülkemizde reytinglerin kurbanı oldu. Yıllar sonra yeniden buluşan partnerler bile bu diziyi kurtaramadı.

Bambaşka Biri, ekranlara gelecek son bölümüyle seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.

Bambaşka Biri, ekranlara gelecek son bölümüyle seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.

25 Aralık'ta son bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin ekibi kendi arasında bir veda etkinliği düzenledi. Bir araya gelen set ekibi, üzerinde dizinin afişinin bulunduğu bir pasta kesmeyi de ihmal etmedi.

Fakat dikkatlerden kaçmadan o 'detay' Hande Erçel'in pasta üzerinde bulunan Burak Deniz'in fotoğrafını resmen bıçaklaması oldu! 😂

Fakat dikkatlerden kaçmadan o 'detay' Hande Erçel'in pasta üzerinde bulunan Burak Deniz'in fotoğrafını resmen bıçaklaması oldu! 😂

Set ekibi tarafından paylaşılan bu video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 

Tabii dizi izleyecilerinden 'intikam mı?' yorumu da gecikmedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öncelikle pastanın bıçaklanma anını buraya bırakalım; 😂

Şimdi de gelin yorumlara bir bakalım! 👇🏻

Peki bu anlar bir spoiler olabilir mi?

Peki bu anlar bir spoiler olabilir mi?

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

Yorumlarda buluşalım! 😂

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
6
2
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?