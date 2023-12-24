Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kaybettiği Dostu Onur Can Özcan Adına Van'da Kütüphane Yaptıran Emir Can İğrek Vefası Yine Göz Doldurdu

Kaybettiği Dostu Onur Can Özcan Adına Van'da Kütüphane Yaptıran Emir Can İğrek Vefası Yine Göz Doldurdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 14:38

Şarkılarıyla bütün Türkiye'yi hüzne boğan, her parçası dillere pelesenk olan genç yetenek Emir Can İğrek'i yalnızca müzik kariyeri yüzünden sevmiyoruz. Kendisinin her davranışı ayrı sempatik geliyor takip edenlere. Bir de dostu Onur Can Özcan için yaptıkları gözümüzde iyice arşa çıkartıyor Emir Can İğrek'i. Son olarak arkadaşının anısını bir kütüphanede yaşatacağını paylaştı İğrek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Her şarkısı dilimizde pelesenk olan Emir Can İğrek, sosyal medyanın ve yeni neslin en sevilen isimleri arasında.

Her şarkısı dilimizde pelesenk olan Emir Can İğrek, sosyal medyanın ve yeni neslin en sevilen isimleri arasında.

Tüm yazı 'Ali Cabbar' diyerek geçirdik bildiğiniz gibi. Onun dışında pek çok şarkısıyla hüzne sürüklendik, yerlerde yuvarlandık yine.

Sesine ve şarkılarına hayran olduğumuz gibi, vefasına ve dostluğuna da hayranız Emir Can İğrek'in.

Sesine ve şarkılarına hayran olduğumuz gibi, vefasına ve dostluğuna da hayranız Emir Can İğrek'in.

Emir Can İğrek'in en yakın dostu, şimdilerde pek çok ismin şarkılarını seslendirdiği Onur Can Özcan'dı. Aynı dönem, aynı tarz şarkılarla YouTube'da müziklerini duyurmaya çalışıyorlardı amatör bir şekilde.

Ardından tüm hayranlarını ve dostlarını yıkan korkunç olay gerçekleşmiş ve Onur Can Özcan'ı bizden ayırmıştı.

Ardından tüm hayranlarını ve dostlarını yıkan korkunç olay gerçekleşmiş ve Onur Can Özcan'ı bizden ayırmıştı.

3 Haziran 2018'de arkadaşlarıyla çıktığı tekne gezisi sırasında teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybetmişti Onur Can Özcan. Müzik dünyası bu kaybın üzerine Özcan'ın pek çok şarkısını seslendirmiş, ardından onu tüm güzel dilekleriyle anmışlardı.

Fakat bize en büyük etkiyi geçtiğimiz Ağustos ayında Harbiye'de verdiği konser sırasında Emir Can İğrek yaşatmıştı.

Fakat bize en büyük etkiyi geçtiğimiz Ağustos ayında Harbiye'de verdiği konser sırasında Emir Can İğrek yaşatmıştı.

Onur Can Özcan için bestelediği 'Can Dostum' şarkısını konserde seslendirirken, yapay zekadan faydalanarak şarkının bir kısmını Onur Can Özcan'a söyleterek düet yapmıştı. Konserdeki dinleyicileri de, daha sonrasında bu anı videolardan izleyenler de gözyaşlarını tutamamıştı.

Can dostunu kaybetse de anısını yaşatmaya kararlı olan Emir Can İğrek, Van'ın Gürpınar ilçesinde Onur Can Özcan'ın adını taşıyan bir kütüphane yaptırdı.

Can dostunu kaybetse de anısını yaşatmaya kararlı olan Emir Can İğrek, Van'ın Gürpınar ilçesinde Onur Can Özcan'ın adını taşıyan bir kütüphane yaptırdı.

Emir Can İğrek, arkadaşı Onur Can Özcan'ın kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini onun için gerçekleştirdi. Köy okullarına yardım yapan gönüllülerin de desteğini alan genç şarkıcı, kütüphaneye sahip olmayan Yolaşan Köyü İlkokulu Müdürü Meryem Elek ile iletişime geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arkadaşının adına bir okul kütüphanesi kurmak için gerekli izinleri alıp çalışmaları başlatan İğrek, okulun kullanılmayan kısmını "Onur Can Özcan Kütüphanesi" olarak yeniden yapılandırdı.

Arkadaşının adına bir okul kütüphanesi kurmak için gerekli izinleri alıp çalışmaları başlatan İğrek, okulun kullanılmayan kısmını "Onur Can Özcan Kütüphanesi" olarak yeniden yapılandırdı.

Kütüphanenin içine 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu' rengarenk resimler çizdi ve çocukların seveceği hale getirdi.

Emir Can İğrek de kütüphanenin açılışına katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Emir Can İğrek de kütüphanenin açılışına katılarak çocuklarla bir araya geldi.

'Bugün çok değişik duygular içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlk kez böyle güzel bir etkinliğin içindeyim. Çok heyecanlandım. Bizim için de öğrenciler için de çok anlamlı. Yolaşan köyü artık bizim hikayenin bir parçası. Onur Can'ın ismi artık burada yaşayacak. Gönlümüz hep burada olacak.'

Emir Can İğrek'in bu hareketi elbette gören herkesin yüreğini eritti.

Emir Can İğrek'in bu hareketi elbette gören herkesin yüreğini eritti.
twitter.com

"Vefa dediğin böyle bir şey olsa gerek..."

"Vefa dediğin böyle bir şey olsa gerek..."
twitter.com

Biz senin dostluğundan razıyız!

Biz senin dostluğundan razıyız!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Neden seviliyor sorusunun cevabı da böylece veriliyor işte.

Neden seviliyor sorusunun cevabı da böylece veriliyor işte.
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
9
6
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?