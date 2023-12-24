Kaybettiği Dostu Onur Can Özcan Adına Van'da Kütüphane Yaptıran Emir Can İğrek Vefası Yine Göz Doldurdu
Kaybettiği Dostu Onur Can Özcan Adına Van'da Kütüphane Yaptıran Emir Can İğrek Vefası Yine Göz Doldurdu
Şarkılarıyla bütün Türkiye'yi hüzne boğan, her parçası dillere pelesenk olan genç yetenek Emir Can İğrek'i yalnızca müzik kariyeri yüzünden sevmiyoruz. Kendisinin her davranışı ayrı sempatik geliyor takip edenlere. Bir de dostu Onur Can Özcan için yaptıkları gözümüzde iyice arşa çıkartıyor Emir Can İğrek'i. Son olarak arkadaşının anısını bir kütüphanede yaşatacağını paylaştı İğrek.
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Her şarkısı dilimizde pelesenk olan Emir Can İğrek, sosyal medyanın ve yeni neslin en sevilen isimleri arasında.
Sesine ve şarkılarına hayran olduğumuz gibi, vefasına ve dostluğuna da hayranız Emir Can İğrek'in.
Ardından tüm hayranlarını ve dostlarını yıkan korkunç olay gerçekleşmiş ve Onur Can Özcan'ı bizden ayırmıştı.
Fakat bize en büyük etkiyi geçtiğimiz Ağustos ayında Harbiye'de verdiği konser sırasında Emir Can İğrek yaşatmıştı.
Can dostunu kaybetse de anısını yaşatmaya kararlı olan Emir Can İğrek, Van'ın Gürpınar ilçesinde Onur Can Özcan'ın adını taşıyan bir kütüphane yaptırdı.
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Arkadaşının adına bir okul kütüphanesi kurmak için gerekli izinleri alıp çalışmaları başlatan İğrek, okulun kullanılmayan kısmını "Onur Can Özcan Kütüphanesi" olarak yeniden yapılandırdı.
Emir Can İğrek de kütüphanenin açılışına katılarak çocuklarla bir araya geldi.
Emir Can İğrek'in bu hareketi elbette gören herkesin yüreğini eritti.
"Vefa dediğin böyle bir şey olsa gerek..."
Biz senin dostluğundan razıyız!
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Neden seviliyor sorusunun cevabı da böylece veriliyor işte.
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