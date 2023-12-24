Kaybettiği Dostu Onur Can Özcan Adına Van'da Kütüphane Yaptıran Emir Can İğrek Vefası Yine Göz Doldurdu

'Bugün çok değişik duygular içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlk kez böyle güzel bir etkinliğin içindeyim. Çok heyecanlandım. Bizim için de öğrenciler için de çok anlamlı. Yolaşan köyü artık bizim hikayenin bir parçası. Onur Can'ın ismi artık burada yaşayacak. Gönlümüz hep burada olacak.'