Kaybettiği Dostu Onur Can Özcan Adına Van'da Kütüphane Yaptıran Emir Can İğrek Vefası Yine Göz Doldurdu

Şarkılarıyla bütün Türkiye'yi hüzne boğan, her parçası dillere pelesenk olan genç yetenek Emir Can İğrek'i yalnızca müzik kariyeri yüzünden sevmiyoruz. Kendisinin her davranışı ayrı sempatik geliyor takip edenlere. Bir de dostu Onur Can Özcan için yaptıkları gözümüzde iyice arşa çıkartıyor Emir Can İğrek'i. Son olarak arkadaşının anısını bir kütüphanede yaşatacağını paylaştı İğrek.