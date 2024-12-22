Ekran Alev Aldı! Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin Sevişme Sahneleri Gündem Oldu
Ekran Alev Aldı! Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat ve Aniesi'nin Sevişme Sahneleri Gündem Oldu
Şakir Paşa Yalısı ikinci bölümüyle ekranlara geldi. NOW TV dizisi ilk bölümünün ardından gelecek vadettiğini herkese göstermişti. Hafta boyunca konuşulan dizi, ikinci bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Cevat ve Aniesi arasındaki her ne kadar bozulmaya başlasa da bölümün başlarındaki yatak sahnesi ortalığı alev alev yakmaya yetti de arttı bile! Aralarındaki uyum ve çekimi gözardı etmek mümkün bile değil. İzleyici adeta coştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesi, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle ekranlarda fırtına gibi esti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı diziyle ilgili, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tarafından kendilerinden izin alınmadığına dair bir iddiayla dava açılmıştı.
Yapım şirketi konuyla ilgili bir açıklama yapmamış, izleyici de diziyi çok sevmişti!
Her sahnesi ayrı olay olan dizide bu hafta bölüme Cevat ve Aniesi arasındaki yatak sahnesi damga vurdu.
İkili arasındaki çekim o kadar yüksek ki birlikte sahnelerinin ortalığı yakmaması mümkün değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O sahnelerden birini sizler için şöyle bırakalım:
Ve bu sahnelere gelen yorumlara birlikte göz atalım!
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın