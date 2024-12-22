Cumhurbaşkanlığı Forsu Soruldu: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru Açıldı!
Cumhurbaşkanlığı Forsu Soruldu: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru Açıldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?' sorusunun cevabı merak edildi.
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Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların heyecanlı mücadelesi devam ediyor.
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Ulaşması oldukça zor olan 1 milyonluk soru bu akşam bir kez daha açıldı.
Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında,"Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusu yarışmacıya soğuk terler döktürdü.
Sorunun doğru cevabı ise Anadolu Selçuklu Devleti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Anadolu selçuklu değil Büyük Selçuklu devleti cevap D
Joker kullandım ChatGPT doğru cevap D dedi 😁